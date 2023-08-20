Когда принял решение не заводить детей. Вазэктомия: что это, зачем и почему набирает популярность

Современный мир непрерывно развивается, и технологии в области медицины предоставляют нам возможности контролировать многие аспекты нашей жизни, в том числе и репродуктивное здоровье. Хотя сегодня существует множество методов контрацепции, некоторые из них отличаются своей надежностью.

Вазэктомия — один из таких методов. Эта хирургическая операция для мужчин стала настоящим прорывом в контрацепции. Что она собой представляет, каковы ее преимущества и риски, и почему она набирает популярность во всем мире — объяснили в издании NHS.

Что такое вазэктомия

Вазэктомия — это хирургический метод контрацепции для мужчин, при котором перерезаются или перевязываются семявыводящие протоки — трубки, что несут сперму от яичек мужчины к пенису.

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Это останавливает сперматозоиды, которые ранее попадали в сперму мужчины. В результате этого мужчина становится стерильным.

А для того, чтобы мужчина мог узнать сработала ли операция, примерно через 12 недель назначают образец спермы, который проверят на наличие сперматозоидов в нем.

Если результаты анализов подтверждают, что в сперме отсутствуют сперматозоиды — операция считается успешной.

Зачем делают эту операцию

Главная цель вазэктомии — бесплодие. Эта операция является одним из наиболее эффективных методов контрацепции, с эффективностью около 99%. Она проводится один раз и навсегда.

Следовательно, мужчины, которые решили пройти через эту процедуру, должны быть уверенными в своем решении не иметь детей в будущем.

Преимущества и недостатки вазэктомии

Преимущества данной процедуры:

вазэктомия более чем на 99% эффективна для предотвращения беременности;

долгосрочные последствия для здоровья редки;

это не влияет на уровень гормонов, половое влечение и не мешает во время секса;

вазэктомия — более простая и безопасная альтернатива женской стерилизации.

Как и любая хирургическая процедура, вазэктомия имеет определенные риски. Среди них:

воспаление или инфекция на месте операции;

гематома или кровоизлияние в мошонке;

боль или дискомфорт в мошонке;

редко, но возможно возвращение сперматозоидов в семенные протоки, что может вызвать неожиданную беременность партнера.

Почему эта процедура набирает популярность в мире

Эффективность . Вазэктомия считается одним из наиболее эффективных методов контрацепции.

. Вазэктомия считается одним из наиболее эффективных методов контрацепции. Одноразовость . Операция проводится один раз, а затем нет необходимости в других формах контрацепции.

. Операция проводится один раз, а затем нет необходимости в других формах контрацепции. Безопасность . По сравнению с подобными операциями для женщин, такими как тубэктомия, вазэктомия является менее инвазивной и с меньшими рисками.

. По сравнению с подобными операциями для женщин, такими как тубэктомия, вазэктомия является менее инвазивной и с меньшими рисками. Сознательное родительство. В современном мире люди все больше заботятся о планировании семьи, а вазэктомия дает возможность контролировать процесс зачатия.

Но о контрацепции важно думать обоим партнерам. Ранее мы рассказывали об основных видах защиты для мужчин и женщин и об их преимуществах и недостатках.

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