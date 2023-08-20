Когда принял решение не заводить детей. Вазэктомия: что это, зачем и почему набирает популярность

Современный мир непрерывно развивается, и технологии в области медицины предоставляют нам возможности контролировать многие аспекты нашей жизни, в том числе и репродуктивное здоровье. Хотя сегодня существует множество методов контрацепции, некоторые из них отличаются своей надежностью.
Вазэктомия — один из таких методов. Эта хирургическая операция для мужчин стала настоящим прорывом в контрацепции. Что она собой представляет, каковы ее преимущества и риски, и почему она набирает популярность во всем мире — объяснили в издании NHS.
Вазэктомия — это хирургический метод контрацепции для мужчин, при котором перерезаются или перевязываются семявыводящие протоки — трубки, что несут сперму от яичек мужчины к пенису.
Это останавливает сперматозоиды, которые ранее попадали в сперму мужчины. В результате этого мужчина становится стерильным.
А для того, чтобы мужчина мог узнать сработала ли операция, примерно через 12 недель назначают образец спермы, который проверят на наличие сперматозоидов в нем.
Если результаты анализов подтверждают, что в сперме отсутствуют сперматозоиды — операция считается успешной.
Главная цель вазэктомии — бесплодие. Эта операция является одним из наиболее эффективных методов контрацепции, с эффективностью около 99%. Она проводится один раз и навсегда.
Следовательно, мужчины, которые решили пройти через эту процедуру, должны быть уверенными в своем решении не иметь детей в будущем.
Преимущества данной процедуры:
Как и любая хирургическая процедура, вазэктомия имеет определенные риски. Среди них:
Но о контрацепции важно думать обоим партнерам. Ранее мы рассказывали об основных видах защиты для мужчин и женщин и об их преимуществах и недостатках.
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