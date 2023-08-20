Здоровье и красота

Когда принял решение не заводить детей. Вазэктомия: что это, зачем и почему набирает популярность

Диана Просяник, редактор сайта 20 августа 2023, 21:00
вазектомія
Фото: Unsplash

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