Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках

В современном мире существует множество методов контрацепции. Но разобраться в их многообразии, преимуществах и недостатках достаточно сложно.
Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала о самых распространенных вариантах защиты для мужчин и женщин, а также дала советы, как правильно выбрать метод именно для тебя.
В материале ты узнаешь больше о:
Контрацепция — это средства для предотвращения нежелательной беременности. Однако есть и другие варианты использования защиты.
Например, внутриматочная система может уменьшать обильность менструальных выделений.
Иногда комбинированные оральные контрацептивы применяются для улучшения состояния кожи, уменьшения боли и обильности выделений. А презервативы защищают от передаваемых половым путем инфекций (ИППП).
Но это все лишь побочные эффекты, а не самоцель контрацепции. Поэтому в целом она нужна только парам, которые не хотят иметь детей на данном этапе своей жизни.
Но это все лишь побочные эффекты, а не самоцель контрацепции. Поэтому в целом она нужна только парам, которые не хотят иметь детей на данном этапе своей жизни.
Фото: osaulenkomd / Instagram
Перевязка маточных труб у женщин и вазэктомия у мужчин считаются самыми надежными методами контрацепции.
К сожалению, этот процесс почти необратим. После хирургического вмешательства женщина может забеременеть только с помощью экстракорпорального оплодотворения, а мужчины могут иметь детей после восстановительной операции. Впрочем, ее эффективность не превышает 55%.
В Украине эта процедура не пользуется спросом, хотя в США, например, женская стерилизация является вторым по популярности методом контрацепции.
В Украине эта процедура не пользуется спросом, хотя в США, например, женская стерилизация является вторым по популярности методом контрацепции.
Она подойдет женщинам, которым опасно беременеть по состоянию здоровья, или парам, уже имеющим детей и не планирующим больше пополнять семью.
Но даже стерилизация не дает 100% гарантий эффективности. Шансы забеременеть составляют 1:2000 после вазэктомии и 1:200 при пересечении маточных труб.
Фото: Unsplash
По словам Осауленко, по сравнению с Европой и Штатами, в Украине очень мало женщин принимают оральные контрацептивы.
Это связано, в частности, с тем, что ГК окутана, вероятно, наибольшим количеством народных мифов.
Один из примеров — мнение о том, что оральные контрацептивы влияют на похудение или набор веса пациентки. Но это не так.
Все женщины разные, но гормональная контрацепция не влияет на вес. Очень часто нам легко обвинить контрацептив в прибавлении веса, не замечая изменения в режиме питания, качества пищи и т.д., — отмечает гинеколог.
Все женщины разные, но гормональная контрацепция не влияет на вес. Очень часто нам легко обвинить контрацептив в прибавлении веса, не замечая изменения в режиме питания, качества пищи и т.д., — отмечает гинеколог.
По ее опыту, некоторые женщины наоборот очень худеют на фоне применения КОКов, но все равно четкой корреляции между весом человека и приемом гормональных контрацептивов нет.
У врачей нет единого мнения относительно необходимости обследования перед назначением гормональной контрацепции. Однако в большинстве стран мира анализы не проводятся, потому что это считается экономически неоправданным.
Хотя исследование действительно можно проводить для достижения наилучшего эффекта и снижения риска побочных действий. Решение об этом принимает врач в каждом отдельном случае индивидуально.
Однако в любом случае врач должен измерить давление пациентки, спросить о семейном анамнезе (не было ли у родственников ранних инфарктов или инсультов) и измерить массу тела.
Если у женщины есть хронические эндокринологические заболевания, проблемы со щитовидной железой, то лучше проверить состояние здоровья перед тем, как применять гормональную контрацепцию.
В целом, гинеколог отмечает, что ни лечение акне, ни регуляция менструального цикла, ни снижение или увеличение веса не являются показателями для применения гормональной контрацепции.
Ведь, как было сказано в начале материала, основная цель любой контрацепции — избежание нежелательной беременности.
ВМС — пластиковое устройство размером примерно 3х3 см. Чаще имеет Т-образную форму, хотя возможны и другие варианты.
ВМС вводится в полость матки с помощью специального проводника.
ВМС могут содержать:
Любой физический метод может дать какое-либо повреждение. Но если придерживаться рекомендаций, то ВМС не уменьшает вероятность беременности в будущем, — говорит гинеколог.
Любой физический метод может дать какое-либо повреждение. Но если придерживаться рекомендаций, то ВМС не уменьшает вероятность беременности в будущем, — говорит гинеколог.
Для снижения рисков развития воспалительного процесса в половых органах женщины перед использованием спирали врач может провести цитологию и микроскопию выделений из влагалища.
Конечно, самым популярным барьерным методом контрацепции являются презервативы. Секс в презервативе делает его в 10 000 раз безопаснее, чем без.
Несмотря на то, что теоретический риск забеременеть при использовании презерватива равен всего 2%, на практике он повышается до 12%. Это связано с тем, что некоторые используют этот метод неправильно.
Чтобы добиться максимальной эффективности, упаковку презерватива нужно аккуратно открыть (не зубами!) и убедиться в том, что одеваешь его правильной стороной. После эякуляции снять презерватив нужно немедленно, пока половой член еще эрегирован.
Но презервативы бывают не только мужские. Вот еще несколько вариантов барьерного метода контрацепции:
Прерванный половой акт является очень популярным естественным методом контрацепции. Однако он крайне ненадежен, а также не защищает от передачи ИППП.
Симптотермальный метод — вычисление периода овуляции и воздержание от интимных контактов в это время. Для этого нужно ежедневно анализировать слизь из влагалища, а также измерять базальную температуру тела каждое утро после пробуждения.
И даже при максимально тщательном соблюдении всех условий этот метод остается ненадежным.
Подбор оптимального метода контрацепции проходит с учетом пожеланий, особенностей организма и наличием/отсутствием хронических заболеваний у женщины.
Осауленко утверждает, что нет таких методов, которым нужно или не нужно отдавать предпочтение. Ведь контрацепция подбирается индивидуально для каждой пациентки.
Для того чтобы подобрать правильный для себя метод контрацепции, следует обратиться к врачу, который оценит риски и противопоказания, — рекомендует гинеколог.
Для того чтобы подобрать правильный для себя метод контрацепции, следует обратиться к врачу, который оценит риски и противопоказания, — рекомендует гинеколог.
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