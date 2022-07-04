Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках

В современном мире существует множество методов контрацепции. Но разобраться в их многообразии, преимуществах и недостатках достаточно сложно.

Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала о самых распространенных вариантах защиты для мужчин и женщин, а также дала советы, как правильно выбрать метод именно для тебя.

В материале ты узнаешь больше о:

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Кому нужна контрацепция

Хирургической стерилизации

Гормональной контрацепции

Внутриматочной контрацепции

Барьерном методе контрацепции

Биологическом методе контрацепции

Как выбрать метод контрацепции

Кому нужна контрацепция

Контрацепция — это средства для предотвращения нежелательной беременности. Однако есть и другие варианты использования защиты.

Например, внутриматочная система может уменьшать обильность менструальных выделений.

Иногда комбинированные оральные контрацептивы применяются для улучшения состояния кожи, уменьшения боли и обильности выделений. А презервативы защищают от передаваемых половым путем инфекций (ИППП).

Но это все лишь побочные эффекты, а не самоцель контрацепции. Поэтому в целом она нужна только парам, которые не хотят иметь детей на данном этапе своей жизни.

Хирургическая контрацепция

Перевязка маточных труб у женщин и вазэктомия у мужчин считаются самыми надежными методами контрацепции.

К сожалению, этот процесс почти необратим. После хирургического вмешательства женщина может забеременеть только с помощью экстракорпорального оплодотворения, а мужчины могут иметь детей после восстановительной операции. Впрочем, ее эффективность не превышает 55%.

В Украине эта процедура не пользуется спросом, хотя в США, например, женская стерилизация является вторым по популярности методом контрацепции.

Она подойдет женщинам, которым опасно беременеть по состоянию здоровья, или парам, уже имеющим детей и не планирующим больше пополнять семью.

Но даже стерилизация не дает 100% гарантий эффективности. Шансы забеременеть составляют 1:2000 после вазэктомии и 1:200 при пересечении маточных труб.

Плюсы хирургической контрацепции:

Высокая надежность.

Минусы хирургической контрацепции:

Хирургическое вмешательство.

Необратимость процесса.

Гормональная контрацепция (ГК)

По словам Осауленко, по сравнению с Европой и Штатами, в Украине очень мало женщин принимают оральные контрацептивы.

Это связано, в частности, с тем, что ГК окутана, вероятно, наибольшим количеством народных мифов.

Один из примеров — мнение о том, что оральные контрацептивы влияют на похудение или набор веса пациентки. Но это не так.

Все женщины разные, но гормональная контрацепция не влияет на вес. Очень часто нам легко обвинить контрацептив в прибавлении веса, не замечая изменения в режиме питания, качества пищи и т.д., — отмечает гинеколог.

По ее опыту, некоторые женщины наоборот очень худеют на фоне применения КОКов, но все равно четкой корреляции между весом человека и приемом гормональных контрацептивов нет.

Формы гормональной контрацепции:

Таблетированная.

Вагинальное кольцо, вводимое самостоятельно женщиной и требующее замены после трехнедельного использования.

Трансдермальный пластырь, который нужно менять каждую неделю.

Подкожный имплант (не зарегистрирован в Украине).

Внутриматочная система, которая водится один раз на три – пять лет.

Плюсы гормональной контрацепции:

Самый надежный неинвазивный метод контрацепции. Если четко соблюдать правила использования, эффективность достигает 97%.

После прекращения использования женщина может забеременеть уже в первом менструальном цикле. ⠀

Приятные побочные эффекты: улучшение состояния волос и кожи, уменьшение менструальных кровотечений, избавление от ПМС.

ГК защищает эндометрий женщин от гиперпластических процессов (утолщение слизистой матки), а также снижает риск развития рака яичников.⠀

Минусы гормональной контрацепции:

Необходимость соблюдения строгих правил использования: приема таблеток (при использовании КОК) и своевременной замены (при использовании пластыря или кольца).⠀

Неприятные побочные эффекты: головные боли, межменструальные кровомазания, ограничение применения для женщин после 35 лет. ⠀

Ограничения для женщин, выкуривающих более десяти сигарет в день. ⠀

Негативное влияние на печень при длительном использовании препаратов.

Нужно ли сдавать анализы перед началом ГК

У врачей нет единого мнения относительно необходимости обследования перед назначением гормональной контрацепции. Однако в большинстве стран мира анализы не проводятся, потому что это считается экономически неоправданным.

Хотя исследование действительно можно проводить для достижения наилучшего эффекта и снижения риска побочных действий. Решение об этом принимает врач в каждом отдельном случае индивидуально.

Однако в любом случае врач должен измерить давление пациентки, спросить о семейном анамнезе (не было ли у родственников ранних инфарктов или инсультов) и измерить массу тела.

Если у женщины есть хронические эндокринологические заболевания, проблемы со щитовидной железой, то лучше проверить состояние здоровья перед тем, как применять гормональную контрацепцию.

Противопоказания к использованию гормональной контрацепции:

Нынешние или прошлые заболевания, чувствительные к половым гормонам. Перенесенные тяжелые сосудистые заболевания: тромбоэмболия глубоких вен или легочной артерии, инсульт, инфаркт и т.д. Беременность или подозрение на оплодотворение. Выкуривание более 15 сигарет в день после 35 лет. Сахарный диабет с наличием сосудистых нарушений. Неконтролируемая гипертоническая болезнь. Острые заболевания печени (гепатит, цирроз). Мигрень. Нарушение функции почек. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Маточное кровотечение непонятного происхождения.

В целом, гинеколог отмечает, что ни лечение акне, ни регуляция менструального цикла, ни снижение или увеличение веса не являются показателями для применения гормональной контрацепции.

Ведь, как было сказано в начале материала, основная цель любой контрацепции — избежание нежелательной беременности.

Внутриматочная контрацепция (ВМС)

ВМС — пластиковое устройство размером примерно 3х3 см. Чаще имеет Т-образную форму, хотя возможны и другие варианты.

ВМС вводится в полость матки с помощью специального проводника.

ВМС могут содержать:

Медь — на сердцевине находится спиралевидно накрученная тонкая проволока из меди (иногда даже из серебра или золота). Побочными эффектами является увеличение объема менструальных выделений, удлиненный период менструации и болезненность. Гормоны — в основе встроенная микрокапсула с гормоном левоноогестрелом, который регулярно выделяется в микродозах при нахождении ВМС внутри организма. Он уменьшает количество выделений до исчезновения менструации, которая восстанавливается после извлечения ВМС. Возможны межменструальные “мажущие” выделения.

Плюсы внутриматочной контрацепции:

Надежность достигает 95–99%.

Одноразовый ввод на три – пять лет.

Контрацептивное действие проявляется сразу же после введения.

После остановки использования возможность забеременеть сразу же восстанавливается.

Недорогой метод.

Не нужно дополнительно ничего употреблять и контролировать.

Минусы внутриматочной контрацепции:

Не защищает от инфекций, передающихся половым путём.

Невозможно самостоятельно начать и закончить использование ВМС (необходимо обратиться к врачу).

Ограничения использования женщинами, которые еще не рожали.

Незначительное повышение риска внематочной беременности и воспалительных болезней органов малого таза. Последнее больше касается женщин с частой сменой половых партнеров.

Невысокий риск перфорации (повреждения) стенки матки при введении.

Возможно самопроизвольное выпадение ВМС.

Любой физический метод может дать какое-либо повреждение. Но если придерживаться рекомендаций, то ВМС не уменьшает вероятность беременности в будущем, — говорит гинеколог.

Для снижения рисков развития воспалительного процесса в половых органах женщины перед использованием спирали врач может провести цитологию и микроскопию выделений из влагалища.

Барьерный метод контрацепции

Конечно, самым популярным барьерным методом контрацепции являются презервативы. Секс в презервативе делает его в 10 000 раз безопаснее, чем без.

Несмотря на то, что теоретический риск забеременеть при использовании презерватива равен всего 2%, на практике он повышается до 12%. Это связано с тем, что некоторые используют этот метод неправильно.

Чтобы добиться максимальной эффективности, упаковку презерватива нужно аккуратно открыть (не зубами!) и убедиться в том, что одеваешь его правильной стороной. После эякуляции снять презерватив нужно немедленно, пока половой член еще эрегирован.

Но презервативы бывают не только мужские. Вот еще несколько вариантов барьерного метода контрацепции:

Женский презерватив (фемидом) вводится в вагину и может оставаться внутри до десяти часов.

Диафрагма — покрывает шейку матки и часть стенки влагалища.

Колпачок — плотно прилегает к шейке матки.

Губка — создает физический барьер между спермой и шейкой матки и задерживает сперму. Действует 12-24 часа.

Спермициды — химические препараты, которые вводятся во влагалище женщины перед половым актом, чтобы деактивировать сперматозоиды. Существуют в форме крема, геля, суппозиторий, таблеток, аэрозолей и пленок.

Плюсы барьерного метода контрацепции:

Высокая степень защиты от нежелательной беременности.

Предотвращение передачи ИППП.

Немедленный эффект.

Можно сочетать с другими видами контрацепции.

Нет системных побочных эффектов.

Дешевый способ.

Минусы барьерного метода контрацепции:

Эффективность зависит от правильности использования.

Необходимо надевать/вводить во время каждого полового акта.

Биологические методы контрацепции

Прерванный половой акт является очень популярным естественным методом контрацепции. Однако он крайне ненадежен, а также не защищает от передачи ИППП.

Симптотермальный метод — вычисление периода овуляции и воздержание от интимных контактов в это время. Для этого нужно ежедневно анализировать слизь из влагалища, а также измерять базальную температуру тела каждое утро после пробуждения.

И даже при максимально тщательном соблюдении всех условий этот метод остается ненадежным.

Плюсы биологических методов контрацепции:

Отсутствие противопоказаний и побочных эффектов.

Не нужно никоим образом вмешиваться в организм мужчины или женщины.

Минусы биологических методов контрацепции:

Ненадежность.

Хлопотной метод.

Как выбрать метод контрацепции

Подбор оптимального метода контрацепции проходит с учетом пожеланий, особенностей организма и наличием/отсутствием хронических заболеваний у женщины.

Осауленко утверждает, что нет таких методов, которым нужно или не нужно отдавать предпочтение. Ведь контрацепция подбирается индивидуально для каждой пациентки.

Для того чтобы подобрать правильный для себя метод контрацепции, следует обратиться к врачу, который оценит риски и противопоказания, — рекомендует гинеколог.

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