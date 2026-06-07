ВОЗ назвала масштабы пищевых отравлений в мире: цифры поражают

Каждый раз, когда мы садимся за обеденный стол, мы вряд ли задумываемся о том, что еда может быть смертельно опасной. Однако последние данные Всемирной организации здравоохранения рисуют довольно мрачную картину. Ежегодно на планете фиксируют около 866 миллионов случаев пищевых отравлений. К сожалению, для 1,5 миллиона человек обычный ужин становится роковым.

Самые уязвимые в зоне риска

Больше всего сердце ранит статистика относительно детей. На малышей в возрасте от одного до пяти лет приходится почти треть всех заболеваний. Специалисты ВОЗ подчеркивают: у маленьких детей риск заболеть почти в три раза выше, чем у взрослых. Для организма, который только начинает развиваться, даже легкое отравление может закончиться трагически.

Кроме бактерий, на малышей охотятся химические угрозы. Такие вещества, как свинец или метилртуть, действуют коварно. Они поражают развивающийся мозг и могут вызвать проблемы с нервной системой, которые останутся с ребенком на всю жизнь.

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География болезни и экономическая цена

Хотя с начала века общее количество отравлений несколько уменьшилось, проблема все еще остается глобальной. Основное бремя недуга несут Африка и Юго-Восточная Азия. Именно там происходит почти три четверти всех случаев инфицирования и около 60% летальных исходов.

Это не только вопрос здоровья, но и огромный удар по мировой экономике. Только за 2021 год пищевые отравления привели к потере продуктивности на фантастическую сумму — от 310 до 647 миллиардов долларов, в зависимости от методик подсчета.

Большинство заболеваний — около 860 миллионов — вызваны знакомыми нам вирусами, бактериями и паразитами. Однако, когда речь идет о смерти, часто виновата химия. Тяжелые металлы в продуктах провоцируют рак, болезни сердца и интеллектуальные расстройства. Только свинец и неорганический мышьяк забирают более миллиона жизней ежегодно.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус отмечает, что безопасность питания — это не просто цифры в отчетах.

Безопасность продуктов — это то, что касается каждой семьи и каждого приема пищи ежедневно. До сих пор нам не хватало понимания истинного масштаба этой проблемы, но новые оценки четко показывают огромные человеческие и финансовые потери, — отметил он.

Эксперты надеются, что этот отчет заставит государства мира внимательнее относиться к тому, как производятся и хранятся продукты, ведь цена ошибки здесь слишком высока.

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