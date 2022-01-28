Четверо з десяти дітей в Україні ризикують підхопити поліомієліт — як їх захистити

24 січня в Україні підтвердили ще один випадок інфікування поліомієлітом у дворічного хлопчика із Закарпаття.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Загалом Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 17 випадків цієї хвороби в Україні.

З чого все почалося

Уперше за шість років, у жовтні 2021, параліч ніг, спричинений поліомієлітом, виявили в Україні.

Це сталося з півторарічною дівчинкою з Рівненщини, яка не мала планових щеплень через відмову батьків. На жаль, дитину не вдалося врятувати.

Згодом у родині виявили ще шістьох інфікованих малюків.

Через цей випадок одразу оголосили надзвичайну ситуацію регіонального масштабу та вирішили вакцинувати всіх дошкільнят до п’яти років включно.

А вже з 1 лютого стартує загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти цієї страшної хвороби.

Чим небезпечний поліомієліт

Поліомієліт — гостра інфекційна хвороба, яка призводить до інвалідності й навіть смерті.

Вірус передається через фекалії та слину — найчастіше через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Він може також залишатися на побутових речах.

Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

У зоні найбільшого ризику діти віком до шести років, хоча хворіти можуть також і дорослі. Поліомієліт страшний тим, що ліків проти нього не існує!

Як захиститися від недуги

Єдиним методом захисту від цієї хвороби є вакцинація.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень, дітям необхідно пройти щеплення у 2, 4, 6, 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Цього достатньо для формування імунітету проти поліомієліту на все життя.

Рівень вакцинації дітей в Україні

Станом на 1 жовтня 2021 лише 59,7% дітей до одного року отримали три необхідні дози вакцини проти поліомієліту.

Про це повідомляє Українська правда за результатами брифінгу головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Лідерами вакцинації є Київ, Кіровоградська та Сумська області.

Найгірша ситуація з профілактичними щепленнями у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.

Щоб зупинити розповсюдження вірусу, потрібен колективний імунітет, тобто пройти щеплення мають 95% дітей.

Для вакцинації своєї дитини потрібно звернутися до сімейного лікаря. Читай, що робити, коли звільнився лікар.