Батьківство

Четверо з десяти дітей в Україні ризикують підхопити поліомієліт — як їх захистити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Січня 2022, 14:00
Спалах поліомієліту в Україні - що відомо
Фото: Unsplash

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