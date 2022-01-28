Четверо з десяти дітей в Україні ризикують підхопити поліомієліт — як їх захистити

24 січня в Україні підтвердили ще один випадок інфікування поліомієлітом у дворічного хлопчика із Закарпаття.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
Загалом Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 17 випадків цієї хвороби в Україні.
Уперше за шість років, у жовтні 2021, параліч ніг, спричинений поліомієлітом, виявили в Україні.
Це сталося з півторарічною дівчинкою з Рівненщини, яка не мала планових щеплень через відмову батьків. На жаль, дитину не вдалося врятувати.
Згодом у родині виявили ще шістьох інфікованих малюків.
Згодом у родині виявили ще шістьох інфікованих малюків.
Через цей випадок одразу оголосили надзвичайну ситуацію регіонального масштабу та вирішили вакцинувати всіх дошкільнят до п’яти років включно.
А вже з 1 лютого стартує загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти цієї страшної хвороби.
Поліомієліт — гостра інфекційна хвороба, яка призводить до інвалідності й навіть смерті.
Вірус передається через фекалії та слину — найчастіше через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Він може також залишатися на побутових речах.
Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин.
Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
У зоні найбільшого ризику діти віком до шести років, хоча хворіти можуть також і дорослі. Поліомієліт страшний тим, що ліків проти нього не існує!
Єдиним методом захисту від цієї хвороби є вакцинація.
Згідно з Календарем профілактичних щеплень, дітям необхідно пройти щеплення у 2, 4, 6, 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Цього достатньо для формування імунітету проти поліомієліту на все життя.
Станом на 1 жовтня 2021 лише 59,7% дітей до одного року отримали три необхідні дози вакцини проти поліомієліту.
Про це повідомляє Українська правда за результатами брифінгу головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
Лідерами вакцинації є Київ, Кіровоградська та Сумська області.
Найгірша ситуація з профілактичними щепленнями у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.
Щоб зупинити розповсюдження вірусу, потрібен колективний імунітет, тобто пройти щеплення мають 95% дітей.
Для вакцинації своєї дитини потрібно звернутися до сімейного лікаря. Читай, що робити, коли звільнився лікар.