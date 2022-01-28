Четверо из десяти детей в Украине рискуют подхватить полиомиелит — как их защитить

24 января в Украине подтвердили еще один случай инфицирования полиомиелитом у двухлетнего мальчика из Закарпатья.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 17 случаев этой болезни в Украине.

С чего все началось

Впервые за шесть лет, в октябре 2021 года, паралич ног, вызванный полиомиелитом, обнаружили в Украине.

Это произошло с полуторагодовалой девочкой из Ровенской области, у которой не было плановых прививок из-за отказа родителей. К сожалению, ребенка не удалось спасти.

Впоследствии в семье обнаружили еще шестерых инфицированных малышей.

В связи с этим сразу объявили чрезвычайную ситуацию регионального масштаба и решили вакцинировать всех дошкольников до пяти лет включительно.

А уже с 1 февраля стартует общенациональная кампания по вакцинации детей против этой страшной болезни.

Чем опасен полиомиелит

Полиомиелит — острая инфекционная болезнь, приводящая к инвалидности и даже смерти.

Вирус передается через фекалии и слюну — чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Он также может оставаться на бытовых вещах.

Это заболевание может угрожать большому количеству невакцинированных или полностью не вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью в течение нескольких часов.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В зоне наибольшего риска дети до шести лет, хотя болеть могут также и взрослые. Полиомиелит страшен тем, что лекарства против него не существует!

Как защититься от недуга

Единственным методом защиты от этой болезни является вакцинация.

Согласно Календарю профилактических прививок, детям необходимо пройти прививку в 2, 4, 6, 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет. Этого достаточно для формирования иммунитета против полиомиелита на всю жизнь.

Уровень вакцинации детей в Украине

По состоянию на 1 октября 2021 года только 59,7% детей до одного года получили три необходимые дозы вакцины против полиомиелита.

Об этом сообщает Украинская правда по результатам брифинга главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

Лидерами вакцинации являются Киев, Кировоградская и Сумская области.

Хуже ситуация с профилактическими прививками в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Чтобы остановить распространение вируса, нужен коллективный иммунитет, то есть получить прививку должны 95% детей.

Для вакцинации своего ребенка следует обратиться к семейному врачу. Читай, что делать, когда уволился врач.