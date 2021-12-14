Мой семейный врач уволился — объясняем, что делать в таком случае

Сейчас почти у каждого украинца есть свой семейный врач. Часто это не случайный человек, а бывший участковый, у которого семья лечилась до подписания декларации.

Поэтому так сложно менять или искать врача на замену тому, кто знает, наверное, всю историю ваших болезней.

Но иногда бывает такое, что врач увольняется — что же делать в таком случае?

На своей странице в Facebook Национальная служба здоровья Украины рассказывает, что делать, если уволился твой семейный врач.

Найти нового врача

Если ты обратился в больницу и узнал, что твой врач больше не работает, то в этом же заведении тебе предложат подать декларацию новому специалисту.

Либо ты можешь найти его самостоятельно или даже выбрать другое медицинское учреждение.

Информирование об уходе врача

Центр первичной медицинской помощи должен информировать пациента об увольнении того врача, с которым он (она) заключил декларацию.

Как они это могут сделать?

разместить информацию непосредственно в заведении в доступном для пациента месте;

разместить информацию на веб-сайте или в соцсетях соответствующего ЦПМСП, если таковые имеются;

индивидуально сообщить пациенту по телефону или другим способом, определенным пациентами.

Заведение первичной медпомощи должно в течение одного месяца с даты увольнения врача сообщить об этом пациенту с помощью способа связи, указанного в декларации.

Что делать, если врач ушел в отпуск

А что делать в том случае, если врач не уволился, а ушел, например, в отпуск?

Медицинское учреждение, оказывающее первичную помощь, в случае болезни семейного врача или его отпуска (например, по уходу за ребенком) обязательно назначает ему замену.

Об этой замене заведение должно проинформировать пациентов с помощью социальных сетей или звонка по телефону.

Если врач отсутствует из-за непредвиденных обстоятельств, то заведение сообщает об этом в первый же день.

А еще отметим, что лекарство нужно принимать только по назначению врача. Даже если твоего семейного врача нет на месте — обратись к другому, а не занимайся самолечением.

Именно поэтому хотим напомнить, чем опасно неконтролируемое употребление антибиотиков.