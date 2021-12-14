Мій сімейний лікар звільнився — пояснюємо, що робити у такому випадку

Нині майже кожен українець має свого сімейного лікаря. Часто це не випадкова людина, а колишній дільничний, в якого родина лікувалася до підписання декларації.

Через це так складно змінювати чи шукати лікаря на заміну тому, хто знає, певно, чи не всю історію ваших хвороб.

Але інколи буває таке, що лікар звільняється, — що ж робити в такому разі?

На своїй сторінці у Facebook Національна служба здоров’я України розповідає, що робити, коли звільнився твій сімейний лікар.

Знайти нового лікаря

Якщо ти звернувся до лікарні й дізнався, що твій лікар тут більше не працює, то в цьому ж закладі тобі мають запропонувати подати декларацію до нового спеціаліста.

Або ж ти можеш знайти його самостійно чи навіть обрати інший медичний заклад.

Інформування про звільнення лікаря

Центр первинної медичної допомоги має інформувати пацієнта про звільнення того лікаря, з якими він (вона) уклав(-ла) декларації.

Як вони можуть це зробити?

розмістити інформацію безпосередньо у закладі у доступному для пацієнта місці;

розмістити інформацію на веб-сайті чи у соцмережах відповідного ЦПМСД, якщо він такі має;

індивідуально повідомити пацієнта телефоном чи в інший спосіб, визначений пацієнтами.

Заклад первинної меддопомоги має протягом одного місяця з дати звільнення лікаря повідомити про це пацієнта за допомогою способу зв’язку, зазначеного у декларації.

Що робити, якщо лікар пішов у відпустку

А що робити в тому разі, якщо лікар не звільнився, а пішов, наприклад, у відпустку?

Медичний заклад, який надає первинну допомогу, у разі хвороби сімейного лікаря чи його відпустки (наприклад, по догляду за дитиною) обов’язково призначає йому заміну.

Про цю заміну заклад має проінформувати пацієнтів за допомогою соціальних мереж або дзвінка телефоном.

Якщо лікар відсутній через непередбачувані обставини, то заклад повідомляє про це першого ж дня.

А ще зауважимо, що ліки треба приймати тільки за призначенням лікаря. Навіть якщо твого сімейного немає на місці, звернися до іншого, а не займайся самолікуванням.

Саме тому хочемо нагадати, чим небезпечне неконтрольоване вживання антибіотиків.