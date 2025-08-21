10 смертей з початку місяця: в Україні спалах коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує рости. За минулий тиждень було зареєстровано понад 3500 нових випадків зараження. Темпи зростання зросли втричі за тиждень, повідомили у Центрі громадського здоров’я. Чи запровадять в Україні масштабні карантинні обмеження?

Коронавірус в Україні: 10 людей загинули за серпень

В ефірі телемарафону в.о. генерального директора ЦГЗ Олексій Даниленко прокоментував зростання темпів захворюваності на COVID-19 в Україні.

Нині ситуацію вважають контрольованою, адже цьогоріч влітку, як і торік, зростання кількості заражених на COVID-19 є прогнозованою.

Минулого тижня зафіксовано 3 540 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що втричі більше за показники минулого тижня. Разом із тим, в аналогічний період 2024 року фіксувалось до 15 тисяч випадків на тиждень.

Нині “ходять” такі штами коронавірусу: Стратус і Німбус. Стратус більш поширений, адже зафіксовано 81 випадок. Німбусу — виявили всього два випадки.

Нагадаємо, що найкращим захистом проти COVID-19 є вакцинація. Пройти вакцинацію від коронавірусу можна безкоштовно у найближчій лікарні.

За першу половину серпня від важкого перебігу хвороби померло 10 українців у різних областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях, а також у столиці.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін ділиться, що підвищення рівня захворюваності другий рік поспіль спостерігається не восени, у сезон ГРВІ, а влітку.

Маємо зростання COVID-19. Але ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють.

Збільшення кількості заражених на COVID-19 може тривати до вересня. Аналогічна ситуація може повторюватися і наступного року.

При цьому ми не бачимо зараз суттєвого зростання кількості важких випадків, тих пацієнтів, які потребують госпіталізації.

Хоч коронавірус постійно мутує, основним штамом лишається Омікрон.

Серед основних причин підвищення захворюваності на коронавірус в Україні є такі:

Зниження імунітету, адже минуло багато часу після курсу вакцинації. Міграція та активні подорожі українців. Недотримання правил гігієни, дистанції і захисту. Мутації вірусу.

Проте підстав для карантину по всій країні нині немає.

В Одесі запровадили карантин через поширення COVID-19. Чи під загрозою пляжний сезон?

