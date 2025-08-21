10 смертей с начала месяца: в Украине вспышка коронавируса

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 3500 новых случаев заражения. Темпы роста выросли втрое за неделю, сообщили в Центре общественного здоровья. Введут ли в Украине масштабные карантинные ограничения?

Коронавирус в Украине: 10 человек погибли за август

В эфире телемарафона и.о. генерального директора ЦОЗ Алексей Даниленко прокомментировал рост темпов заболеваемости COVID-19 в Украине.

Сейчас ситуацию считают контролируемой, ведь в этом году летом, как и в прошлом году, рост количества зараженных на COVID-19 является прогнозируемым.

На прошлой неделе зафиксировано 3 540 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что втрое больше показателей прошлой недели. Вместе с тем в аналогичный период 2024 года фиксировалось до 15 тысяч случаев в неделю.

Сейчас “ходят” такие штаммы коронавируса: Стратус и Нимбус. Стратус более распространен, ведь зафиксирован 81 случай. Нимбус — обнаружили всего два случая.

Напомним, что лучшей защитой против COVID-19 является вакцинация. Пройти вакцинацию от коронавируса можно бесплатно в ближайшей больнице.

За первую половину августа от тяжелого течения болезни умерли 10 украинцев в разных областях: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях, а также в столице.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин делится, что повышение уровня заболеваемости второй год подряд наблюдается не осенью, в сезон ОРВИ, а летом.

Есть рост COVID-19. Но мы не видим ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют.

Увеличение количества зараженных на COVID-19 может длиться до сентября. Аналогичная ситуация может повторяться и в следующем году.

При этом мы не видим сейчас существенного роста количества тяжелых случаев, пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Хотя коронавирус постоянно мутирует, основным штаммом остается Омикрон.

Среди основных причин повышения заболеваемости коронавирусом в Украине следующие:

Снижение иммунитета, ведь прошло много времени после курса вакцинации. Миграция и активные поездки украинцев. Несоблюдение правил гигиены, дистанции и защиты. Мутация вируса.

Однако оснований для карантина по всей стране сейчас нет.

