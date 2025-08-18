Карантин в Одессе: пляжный сезон под угрозой или нет

Карантин в Одесі Фото Unsplash По информации, опубликованной Одесской областной клинической больницей, в Одессе ввели карантинные меры по распространению COVID-19.Ограничения касаются двух медицинских учреждений: Одесской областной клинической больницы и Одесского областного перинатального центра. Пляжному сезону карантин пока не угрожает. Ограничения в Одессе из-за ковида Согласно сообщению, в этих больницах действуют следующие меры: Ограничение посещений пациентов. Усиленный санитарно-эпидемиологический контроль. Доступ к отделениям разрешен только медицинскому персоналу и пациентам. Эти меры введены для защиты здоровья пациентов, новорожденных и персонала. Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации и придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. Читать по теме Готовь маски и антисептик: в Украине вводят меры против эпидемии гриппа и COVID-19 Минздрав вводит противоэпидемические меры в 16 областях Украины. Грипп и другие вирусы циркулируют уже в 21 регионе. Ситуация с COVID-19 в Украине Также упоминается, что одним из доминирующих вариантов коронавируса в мире является Stratus — рекомбинантный субвариант штамма Omicron. Хотя он отличается повышенной способностью к распространению, по имеющимся данным, он не приводит к более тяжелому течению заболевания. По состоянию на 8 августа, случаи заболевания вариантом Stratus были подтверждены в семи областях Украины и в Киеве. В столице количество госпитализаций с осложнениями от COVID-19 выросло более чем в четыре раза в месяц. По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, хотя госпитализации растут, ситуация пока не считается вспышкой болезни. Эксперты советуют носить маски в местах скопления людей для предотвращения распространения инфекции. После коронавируса многие люди в мире испытывают проблемы со здоровьем. Мы рассказывали, какие органы больше всего страдают после ковида. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Covid-19, Здоровье, Одесса, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter