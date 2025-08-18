Карантин в Одессе: пляжный сезон под угрозой или нет

По информации, опубликованной Одесской областной клинической больницей, в Одессе ввели карантинные меры по распространению COVID-19.

Ограничения касаются двух медицинских учреждений: Одесской областной клинической больницы и Одесского областного перинатального центра. Пляжному сезону карантин пока не угрожает.

Ограничения в Одессе из-за ковида

Согласно сообщению, в этих больницах действуют следующие меры:

Ограничение посещений пациентов.

Усиленный санитарно-эпидемиологический контроль.

Доступ к отделениям разрешен только медицинскому персоналу и пациентам.

Эти меры введены для защиты здоровья пациентов, новорожденных и персонала.

Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации и придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Также упоминается, что одним из доминирующих вариантов коронавируса в мире является Stratus — рекомбинантный субвариант штамма Omicron.

Хотя он отличается повышенной способностью к распространению, по имеющимся данным, он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на 8 августа, случаи заболевания вариантом Stratus были подтверждены в семи областях Украины и в Киеве.

В столице количество госпитализаций с осложнениями от COVID-19 выросло более чем в четыре раза в месяц.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, хотя госпитализации растут, ситуация пока не считается вспышкой болезни.

Эксперты советуют носить маски в местах скопления людей для предотвращения распространения инфекции.

После коронавируса многие люди в мире испытывают проблемы со здоровьем. Мы рассказывали, какие органы больше всего страдают после ковида.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!