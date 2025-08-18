Карантин в Одесі: чи опинився під загрозою пляжний сезон

За інформацією, опублікованою Одеською обласною клінічною лікарнею, у місті Одеса ввели карантин через поширення COVID-19.

Обмеження стосуються двох медичних закладів: Одеської обласної клінічної лікарні та Одеського обласного перинатального центру. Пляжному сезону наразі це не загрожує.

Обмеження в Одесі через ковід

Згідно з повідомленням, у цих лікарнях діють наступні заходи:

Обмеження відвідувань пацієнтів.

Посилений санітарно-епідеміологічний контроль.

Доступ до відділень дозволено лише медичному персоналу та пацієнтам.

Ці заходи введені для захисту здоров’я пацієнтів, новонароджених і персоналу.

Громадян просять з розумінням поставитися до ситуації та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Також згадується, що одним з домінуючих варіантів коронавірусу у світі є Stratus — рекомбінантний субваріант штаму Omicron.

Хоча він відзначається підвищеною здатністю до поширення, за наявними даними, він не призводить до більш тяжкого перебігу захворювання.

Станом на 8 серпня, випадки захворювання на варіант Stratus були підтверджені в семи областях України та в Києві.

У столиці кількість госпіталізацій з ускладненнями від COVID-19 зросла більш ніж у чотири рази за місяць.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, хоча госпіталізації зростають, ситуація поки не вважається спалахом хвороби.

Експерти радять носити маски в місцях скупчення людей для запобігання поширенню інфекції.

Після коронавірусу чимало людей у світі мають проблеми зі здоров’ям. Ми розповідали, які органи найбільше страждають після ковіду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!