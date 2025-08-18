Карантин в Одесі: чи опинився під загрозою пляжний сезон

Карантин в Одесі Фото Unsplash За інформацією, опублікованою Одеською обласною клінічною лікарнею, у місті Одеса ввели карантин через поширення COVID-19.Обмеження стосуються двох медичних закладів: Одеської обласної клінічної лікарні та Одеського обласного перинатального центру. Пляжному сезону наразі це не загрожує. Обмеження в Одесі через ковід Згідно з повідомленням, у цих лікарнях діють наступні заходи: Обмеження відвідувань пацієнтів. Посилений санітарно-епідеміологічний контроль. Доступ до відділень дозволено лише медичному персоналу та пацієнтам. Ці заходи введені для захисту здоров’я пацієнтів, новонароджених і персоналу. Громадян просять з розумінням поставитися до ситуації та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України. Читати на тему Готуй маски та антисептик: в Україні вводять заходи проти епідемії грипу та COVID-19 МОЗ вводить протиепідемічні заходи у 16 областях України. Грип та інші віруси циркулюють вже у 21 регіоні. Ситуація з COVID-19 в Україні Також згадується, що одним з домінуючих варіантів коронавірусу у світі є Stratus — рекомбінантний субваріант штаму Omicron. Хоча він відзначається підвищеною здатністю до поширення, за наявними даними, він не призводить до більш тяжкого перебігу захворювання. Станом на 8 серпня, випадки захворювання на варіант Stratus були підтверджені в семи областях України та в Києві. У столиці кількість госпіталізацій з ускладненнями від COVID-19 зросла більш ніж у чотири рази за місяць. За словами директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, хоча госпіталізації зростають, ситуація поки не вважається спалахом хвороби. Експерти радять носити маски в місцях скупчення людей для запобігання поширенню інфекції. Після коронавірусу чимало людей у світі мають проблеми зі здоров’ям. Ми розповідали, які органи найбільше страждають після ковіду. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Covid-19, Здоров'я, Одеса, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter