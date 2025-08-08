Стиль жизни Здоровье и красота

Вспышка коронавируса в Киеве: количество больных и профилактика

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 августа 2025, 19:00
COVID-19
В Киеве зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь