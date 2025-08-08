Вспышка коронавируса в Киеве: количество больных и профилактика

Казалось бы, какой коронавирус, у нас война в стране! Однако неутоляемый вирус с 2020 года снова вспыхнул в Украине. В Киеве за последний месяц в разы возросло количество госпитализаций с COVID-19. Что известно о вспышке коронавируса в Киеве и сколько уже больных?

Вспышку коронавируса зафиксировали в Киеве

В Департаменте здравоохранения Киева сообщили, что количество зараженных коронавирусом в Киеве выросло в разы. Это уже зафиксировали врачи.

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находились 15 человек, то в настоящее время — 68, 24 из них — дети.

Но реальные цифры точно больше, ведь в больницы попадают только те киевляне, чье течение болезни осложнено или тяжело. Многие переносят коронавирус бессимптомно.

И хотя мы живем в то время, когда в нашем сознании главное слово — “война”, это не отменяет других угроз для здоровья, — пишут врачи.

Киевлян призывают заботиться о собственной безопасности и избегать скоплений людей. В общественном транспорте и других людных местах лучше носить маски. Особенно это касается уязвимых категорий: людей старшего возраста, детей, беременных женщин, людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

В частности, напоминают: в укрытиях тоже желательно носить одноразовые маски, ведь среди большого скопления людей могут быть те, кто заражен коронавирусом.

Соблюдай и такие правила профилактики Covid-19:

носи маску в закрытых и ограниченных помещениях;

не жди официальных распоряжений и карантинных ограничений, и заботься о себе;

регулярно мой руки и пользуйся антисептиком;

обращайся к врачу и оставайся дома при первых симптомах коронавируса.

После коронавируса многие люди в мире имеют проблемы со здоровьем. Мы рассказывали, какие органы больше всего страдают после ковида.

