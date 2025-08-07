Новый штамм коронавируса Stratus уже в Украине — какие симптомы

В Полтавской области обнаружили новый штамм COVID-19 — возбудитель генетической линии XFG, более известный как Stratus.

Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, что при установлении диагноза было проведено секвенирование (определение последовательности генов), чтобы выявить тип вируса.

Всемирная организация здравоохранения причислила возбудитель COVID-19 генетической линии XFG к находящимся под мониторингом вариантам. Stratus быстро распространяется, в мире его доля выросла с 7,4% до 22,7% всего за месяц.

Новый штамм коронавируса Stratus: симптомы

Этот вид вируса характерен тем, что становится причиной хриплого и шершавого голоса, однако могут встречаться привычные симптомы:

кашель;

лихорадка;

усталость;

потеря обоняния или вкуса;

осложненное дыхание;

боль в горле;

тошнота;

сильная головная боль;

отсутствие аппетита;

мышечные боли;

расстройства пищеварения.

Эксперты считают, что этот штамм не приводит к более тяжелому течению заболевания, а вакцины, которые используют от COVID-19, должны оставаться эффективными и для этого штамма.

Текущие данные не указывают на более тяжелое течение болезни или увеличение смертности. Впервые новый штамм коронавируса Stratus был обнаружен в Юго-Восточной Азии в январе.

По оценкам Центра контроля и профилактики заболеваний США, к концу июня он составлял до 14% всех случаев коронавируса в стране.

Профессор микробиологии и иммунологии Университета Невады Субхаш Верма рассказал USA Today, что Stratus менее подвержен высокой заразности, чем другие доминантные варианты.

— Пока нет четких доказательств того, что XFG вызывает более тяжелые заболевания или существенно отличные симптомы, чем предыдущие варианты Omicron. Этот вариант не вызывает никаких немедленных проблем со здоровьем населения.

