Новий штам коронавірусу Stratus вже в Україні — які симптоми

На Полтавщині виявили новий штам COVID-19 — збудник генетичної лінії XFG, більш відомий як Stratus.

Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що під час встановлення діагнозу провели секвенування (визначення послідовності генів), щоб виявити тип вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я зарахувала збудник COVID-19 генетичної лінії XFG до варіантів, що перебувають під моніторингом. Stratus швидко розповсюджується, у світі його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % всього за місяць.

Новий штам коронавірусу Stratus: симптоми

Цей вид вірусу характерний тим, що стає причиною хриплого та шорсткого голосу, проте також можуть зустрічатися звичні симптоми:

кашель;

лихоманка;

втома;

втрата нюху чи смаку;

ускладнене дихання;

біль у горлі;

нудота;

сильний головний біль;

відсутність апетиту;

м’язові болі;

розлади травлення.

Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, а вакцини, які використовують від COVID-19, мають залишатися ефективними й для цього штаму.

Поточні дані не вказують на тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності. Вперше новий штам коронавірусу Stratus виявили у Південно-Східній Азії в січні.

За оцінками Центру контролю та профілактики захворювань США, до кінця червня він становив до 14% всіх випадків коронавірусу в країні.

Професор мікробіології та імунології Університету Невади Субхаш Верма розповів USA Today, що Stratus менш схильний до високої заразності, ніж інші домінантні варіанти.

— Наразі немає чітких доказів того, що XFG викликає важче захворювання або суттєво відмінні симптоми, ніж попередні варіанти Omicron. Цей варіант не викликає жодних негайних проблем зі здоров’ям населення.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ще один штам COVID-19 Nimbus, симптомом якого є сильний біль у горлі. Читай і про інші симптоми.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!