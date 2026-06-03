Петиция в КГГА: киевляне призывают запретить палатки и большие матрасы на станциях метро

По официальным данным коммунального предприятия Киевский метрополитен, в ночь на 2 июня во время массированного обстрела столицы на 46 подземных станциях подземки одновременно скрывались более 41 тысяч граждан, среди которых было почти 4,5 тысяч детей.

Этот показатель стал рекордным по количеству людей, одновременно находившихся в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

Однако заполнение станций показало серьезную проблему рационального использования подземного пространства, вызвав волну возмущения в социальных сетях и регистрацию официального обращения к руководству города — подробности читай в материале.

Горожане призывают запретить палатки и надувные кровати в метро во время тревог

Уже с утра 2 июня на сайте Киевской городской государственной администрации появилась электронная петиция под номером 14277.

В ней столичные власти призвали на законодательном уровне запретить развертывание туристических палаток, надувных кроватей, крупногабаритных матрасов и других масштабных средств для сна на платформах и в межстанционных переходах во время воздушных тревог.

В тексте петиции отмечается, что использование таких громоздких конструкций эгоистично, ведь на площади, которую занимает одна палатка для одного или двух человек, в сидячем положении могли бы безопасно и относительно комфортно разместиться от 4 до 10 человек.

Из-за дефицита места другие горожане, в частности беременные женщины, пенсионеры и дети, вынуждены сидеть на холодном полу эскалаторов или оставаться в опасных зонах у входов.

Для решения этой проблемы в петиции требуют ввести строгую административную ответственность — штраф в размере 5 тысяч гривен с обязательной конфискацией указанного имущества, а также обязать силы полиции и дежурных по станциям осуществлять постоянный контроль и оперативно составлять соответствующие админпротоколы.

Ситуация в подземке получила мгновенную огласку в соцсетях, где свидетели событий сравнили ночь в укрытии с Голодными играми и переполненными маршрутками в час пик.

Киевляне рассказали, что из-за массовой практики разбивания палаток и развертывания больших матрасов людям буквально негде было сесть, более того — попытки пристроиться на одеялах рядом с палаточными городками вызвали агрессивные замечания и конфликты со стороны их владельцев.

В то же время пользователи, которые сами используют палатки в метро, ​​выступили в свою защиту.

Они утверждают, что палатка конструктивно занимает столько же в ширину места, сколько и обычные карематы на двух или трех человек, но при этом надежно защищает от сильных подземных сквозняков, позволяет полноценно отдохнуть перед рабочим днем ​​и минимизирует панические атаки у домашних животных.

Комментируя кризисную ситуацию, военный журналист Александр Рудоманов подсчитал, что при средней плотности на каждой станции находились около 890 человек, из-за чего на одного киевлянина приходилось ориентировочно по 1,5 квадратных метра пространства, что делало бытовые споры неизбежными.

Спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп отметила, что вопрос ограничений является сложным и требует максимальной толерантности, однако заверила, что КМВА рассмотрит варианты увеличения емкости станций.

В обращении КП Киевский метрополитен подчеркнуло, что палатки и крупногабаритные вещи существенно усложняют использование эвакуационных путей, которые в случае возникновения любой внештатной или техногенной ситуации должны оставаться абсолютно свободными для безопасного и быстрого перемещения тысяч людей.

Граждан призвали заботиться о комфорте других, выбирать для укрытия менее загруженные центральные станции и напомнили о базовых правилах подземного ночлега, требующих спускаться на платформу строго к моменту закрытия вестибюлей на вход и обязательно предупреждать дежурящий персонал и полицию о намерении остаться на ночь.

Также пассажирам напомнили, что температура в метро колеблется в пределах 17-18 °C, поэтому вместо громоздких кроватей с собой следует иметь компактные теплые вещи, одеяла, карематы, воду, личные медикаменты и средства гигиены.

Раньше мы писали, что метрополитен готовится к капремонту тоннеля – читай в материале, между какими станциями планируют ремонт.

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