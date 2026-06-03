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Петиция в КГГА: киевляне призывают запретить палатки и большие матрасы на станциях метро

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 03 июня 2026, 11:01 4 мин.
штраф за палатку в метро
Фото Unsplash

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