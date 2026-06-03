Петиція до КМДА: кияни закликають заборонити намети і великі матраци на станціях метро

За офіційними даними комунального підприємства Київський метрополітен, в ніч на 2 червня під час масованого обстрілу столиці на 46 підземних станціях підземки одночасно переховувалися понад 41 тисяча громадян, серед яких було майже 4,5 тисячі дітей.

Цей показник став рекордним за кількістю людей, які одночасно перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Проте заповнення станцій показало серйозну проблему раціонального використання підземного простору, спричинивши хвилю обурення в соціальних мережах та реєстрацію офіційного звернення до керівництва міста — подробиці читай в матеріалі.

Містяни закликають заборонити намети та надувні ліжка в метро під час тривог

Уже зранку 2 червня на сайті Київської міської державної адміністрації з’явилася електронна петиція під номером 14277.

У ній столичну владу закликали на законодавчому рівні заборонити розгортання туристичних наметів, надувних ліжок, великогабаритних матраців та інших масштабних засобів для сну на платформах і в міжстанційних переходах під час повітряних тривог.

У тексті петиції наголошується, що використання таких громіздких конструкцій є егоїстичним, адже на площі, яку займає один намет для однієї або двох осіб, у сидячому положенні могли б безпечно та відносно комфортно розміститися від 4 до 10 людей.

Через дефіцит місця інші містяни, зокрема вагітні жінки, пенсіонери та діти, змушені сидіти на холодній підлозі ескалаторів чи залишатися у небезпечних зонах біля входів.

Для розв’язання цієї проблеми у петиції вимагають запровадити сувору адміністративну відповідальність — штраф у розмірі 5 тисяч гривень із обов’язковою конфіскацією зазначеного майна, а також зобов’язати сили поліції та чергових по станціях здійснювати постійний контроль та оперативно складати відповідні адмінпротоколи.

Ситуація в підземці отримала миттєвий розголос у соцмережах, де свідки подій порівняли ніч в укритті із Голодними іграми та переповненими маршрутками в годину пік.

Кияни розповіли, що через масову практику розбиття наметів та розгортання великих матраців людям буквально не було де сісти, ба більше — спроби примоститися на ковдрах поруч із наметовими містечками викликали агресивні зауваження та конфлікти з боку їхніх власників.

Водночас користувачі, які самі використовують намети в метро, виступили на свій захист.

Вони стверджують, що намет конструктивно займає стільки ж місця в ширину, скільки й звичайні каремати на двох чи трьох людей, але при цьому надійно захищає від сильних підземних протягів, дозволяє повноцінно відпочити перед робочим днем та мінімізує панічні атаки у домашніх тварин.

Коментуючи кризову ситуацію, військовий і журналіст Олександр Рудоманов підрахував, що за середньої щільності на кожній станції перебувало близько 890 осіб, через що на одного киянина припадало орієнтовно по 1,5 квадратних метра простору, що робило побутові суперечки неминучими.

Натомість речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зазначила, що питання обмежень є складним і потребує максимальної толерантності, проте запевнила, що КМВА розгляне варіанти збільшення місткості станцій.

У зверненні КП Київський метрополітен наголосило, що намети та великогабаритні речі суттєво ускладнюють використання евакуаційних шляхів, які у разі виникнення будь-якої позаштатної чи техногенної ситуації мають залишатися абсолютно вільними для безпечного та швидкого переміщення тисяч людей.

Було закликано громадян дбати про комфорт інших, обирати для укриття зазвичай менш завантажені центральні станції та нагадали про базові правила підземної ночівлі, які вимагають спускатися на платформу строго до моменту закриття вестибюлів на вхід та обов’язково попереджати черговий персонал і поліцію про намір залишитися на ніч.

Також пасажирам нагадали, що температура в метро коливається в межах 17–18 °C, тому замість громіздких ліжок із собою варто мати компактні теплі речі, ковдри, каремати, воду, особисті медикаменти та засоби гігієни.

Раніше ми писали, що метрополітен готується до капремонту тунелю — читай в матеріалі, між якими станціями може проводитися ремонт.

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