Для тебе Новини

Петиція до КМДА: кияни закликають заборонити намети і великі матраци на станціях метро

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Червня 2026, 11:01 4 хв.
штраф за намет в метро
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь