Новий штам COVID-19 Цикада: що відомо про симптоми та поширення

Світ знову звернув увагу на еволюцію коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно взяла під нагляд новий варіант вірусу, який отримав неофіційну назву Цикада ковід. На сьогодні цей штам, що позначається як ВА.3.2 covid 19, зафіксований вже у 23 країнах, включаючи США, Велику Британію та Гонконг.

Головна особливість, яка привернула увагу медиків — це висока кількість мутацій та специфічна вибірковість: за попередніми даними, діти заражаються цим варіантом частіше за дорослих. Проте експерти заспокоюють: попри активне обговорення, підстав вважати цей штам небезпечнішим за попередні версії вірусу наразі немає. Про це пише BBC.

Штам Цикада ковід: чому діти вразливіші до варіанту ВА.3.2 covid 19

Свою незвичну назву Цикада ковід 19 отримав через характерну поведінку. Подібно до однойменних комах, які можуть роками сидіти під землею, цей вірус у певних регіонах тривалий час завмирав, не проявляючи активності, а потім починав стрімко розповсюджуватися. Аналіз випадків у Нью-Йорку показав, що малюки та підлітки мають вищу ймовірність отримати позитивний тест на ВА.3.2 covid 19, ніж доросле населення.

Науковці, зокрема професор Равіндра Гупта з Кембриджу, пояснюють це станом імунної системи. Дитячий імунітет ще не має такого широкого досвіду боротьби з різними мутаціями коронавірусу.

У той час як дорослі за роки пандемії накопичили складну систему антитіл, організм дитини зустрічає Цикада covid 19 фактично як нову загрозу, до якої він ще не встиг пристосуватися. Крім того, значні мутації в білку вірусу допомагають йому легше обходити слабкий імунний захист.

Симптоми та вакцинація: чи захищають щеплення від Цикада covid 19

Попри те, що ВА.3.2 covid 19 є високодивергентним (тобто суттєво відрізняється від першого Омікрону), клінічна картина хвороби не змінилася. Епідеміологи зазначають, що Цикада ковід проявляється традиційними ознаками: кашлем, болем у горлі, закладеністю носа та втомою. Важливо розуміти, що вірус вражає ті самі клітини організму, тому специфічних нових симптомів лікарі не фіксують.

Щодо захисту, то ситуація з Цикада ковід 19 залишається стабільною. Хоча через мутації ефективність вакцин може дещо знизитися, вони все одно надійно захищають від тяжкого перебігу та госпіталізації.

Експерти наголошують: ВА.3.2 covid 19 — це частина природної еволюції вірусу. Ризик для глобального здоров’я наразі оцінюється як низький, а сам ковід поступово переходить у категорію звичних сезонних інфекцій, з якими людство вже навчилося співіснувати.

