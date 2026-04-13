Новый штамм COVID-19 Цикада: что известно о симптомах и распространении

Мир снова обратил внимание на эволюцию коронавируса. Всемирная организация здравоохранения официально взяла под надзор новый вариант вируса, получивший неофициальное название Цикада ковид. На сегодня этот штамм, обозначаемый как ВА.3.2 covid 19, зафиксирован уже в 23 странах, включая США, Великобританию и Гонконг.

Главная особенность, привлекшая внимание медиков — это большое количество мутаций и специфическая избирательность: по предварительным данным, дети заражаются этим вариантом чаще взрослых. Однако эксперты успокаивают: несмотря на активное обсуждение, оснований считать этот штамм более опасным, чем предыдущие версии вируса, на данный момент нет. Об етом пише BBC.

Штамм Цикада ковид: почему дети более уязвимы к варианту ВА.3.2 covid 19

Свое необычное название Цикада ковид 19 получил из-за характерного поведения. Подобно одноименным насекомым, которые могут годами сидеть под землей, этот вирус в определенных регионах долгое время замирал, не проявляя активности, а затем начинал стремительно распространяться. Анализ случаев в Нью-Йорке показал, что малыши и подростки имеют более высокую вероятность получить положительный тест на ВА.3.2 covid 19, чем взрослое население.

Ученые, в частности профессор Равиндра Гупта из Кембриджа, объясняют это состоянием иммунной системы. Детский иммунитет еще не имеет такого широкого опыта борьбы с различными мутациями коронавируса.

В то время как взрослые за годы пандемии накопили сложную систему антител, организм ребенка встречает Цикада covid 19 фактически как новую угрозу, к которой он еще не успел приспособиться. Кроме того, значительные мутации в белке вируса помогают ему легче обходить слабую иммунную защиту.

С имптомы и вакцинация: защищают ли прививки от Цикада covid 19

Несмотря на то, что ВА.3.2 covid 19 является высокодивергентным (то есть существенно отличается от первого Омикрона), клиническая картина болезни не изменилась. Эпидемиологи отмечают, что Цикада ковид проявляется традиционными признаками: кашлем, болью в горле, заложенностью носа и усталостью. Важно понимать, что вирус поражает те же клетки организма, поэтому специфических новых симптомов врачи не фиксируют.

Что касается защиты, то ситуация с Цикада ковид 19 остается стабильной. Хотя из-за мутаций эффективность вакцин может несколько снизиться, они все равно надежно защищают от тяжелого течения и госпитализации.

Эксперты подчеркивают: ВА.3.2 covid 19 — это часть естественной эволюции вируса. Риск для глобального здоровья на данный момент оценивается как низкий, а сам ковид постепенно переходит в категорию привычных сезонных инфекций, с которыми человечество уже научилось сосуществовать.

