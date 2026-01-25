В мире уже фиксируют новый штамм вируса: чем он опасен и как лечить

Если ты сейчас боретесь с кашлем, лихорадкой и насморком, знайте — вы в очень большой компании. Нынешний сезон гриппа в США и мире уже бьет рекорды: только за последние несколько месяцев зарегистрировано более 15 миллионов случаев и тысячи смертей. Медики бьют в набат: пик заболеваемости еще впереди, а вирус уже демонстрирует незаурядную агрессивность.

О том, почему привычные лекарства не всегда помогают и что делать, если тест оказался положительным, рассказывают эксперты из Yale New Haven Health и Университета Пенсильвании в большом обзоре для The Washington Post.

Субклада К: новый игрок на поле гриппа

Главным виновником нынешнего всплеска стал новый вариант штамма H3N2 (тип А), который ученые называют subclade K. По словам врачей, этот штамм распространяется быстрее своих предшественников и стал доминирующим в этом сезоне.

Симптомы стандартные, но тяжелые: высокая температура, истощение, боль в горле. У детей вирус часто сопровождается рвотой и расстройствами желудка. Однако главная коварность субклады К — в способности быстро вызывать осложнения, что уже привело к почти 200 тысячам госпитализаций.

Самая большая ошибка пациентов — ждать, пока само пройдет. Эпидемиологи подчеркивают: если вы хотите, чтобы противовирусные препараты сработали, их нужно принять в течение первых двух суток после появления симптомов.

Человек сидит дома, ему становится хуже, на третий день он звонит врачу — и становится уже поздно. Противовирусное оружие работает только тогда, когда вирус еще не успел захватить весь организм, — отмечает Ричард Мартинелло из Yale New Haven Health.

Для ускорения лечения медики советуют:

Иметь дома комбинированные тесты (на грипп и COVID-19 одновременно). Это позволяет не ждать визита в больницу;

Пользоваться телемедициной. Рецепт на лекарства можно получить онлайн по результатам домашнего теста.

Чем лечиться от вируса: советы

Сегодня у врачей есть четыре главных инструмента борьбы с вирусом. Самый известный — осельтамивир (Тамифлю). Он безопасен даже для младенцев от 2 недель и беременных женщин. Его стандартный курс — 5 дней.

Однако все большую популярность приобретает балоксавир (Ксофлюза). Его главное преимущество — одна доза, которая заменяет весь курс лечения. Это критически важно для пациентов в отделениях скорой помощи, так как позволяет начать атаку на вирус немедленно. Однако он дороже и не разрешен беременным.

Стоит ли повторно вакцинироваться

Многие сетуют: Я сделал прививку, но все равно заболел. Врачи призывают изменить отношение к вакцинации.

Она эффективна на 40-60%, и ее цель — не создать непробиваемый барьер, а превратить потенциальную реанимацию в несколько дней домашнего отдыха.

Вакцина 2025-2026 годов разрабатывалась до того, как субклада К стала настолько массовой, однако данные из Великобритании подтверждают: она все еще обеспечивает мощную защиту от госпитализации и смерти.

Даже если вы уже переболели гриппом в этом году, врачи советуют все равно вакцинироваться. Поскольку сейчас циркулируют разные штаммы, один эпизод болезни не гарантирует защиты от другого.

