Видео Украина

Грипп, который “прячется” от иммунитета: в чем его опасность и есть ли случаи в Украине

Ольга Читайло 10 января 2026, 14:00 4 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь