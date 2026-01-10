Грипп, который “прячется” от иммунитета: в чем его опасность и есть ли случаи в Украине

С наступлением зимы начался сезон заболеваемости гриппом. В США уже зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями за почти 30 лет. Штамм, который сейчас особенно распространен, успел накопить до 10 мутаций поверхностного белка.

Что это за грипп, который так стремительно косит людей по всему миру и касается ли это эпидемия Украины? Речь идет об гриппе типа А, подтипе H2N2, субкладе (варианте) К.

Грипп, заполонивший США и Европу: что известно о штамме K

Этот штамм научился использовать камуфляж из молекул сахара, заимствованных от человека. Поэтому наши антитела, произведенные после предыдущих болезней или прививок, просто не узнают врага и не могут эффективно его нейтрализовать. В Европе он тоже доминирует среди выявленных случаев.

Этот грипп случается каждую зиму, но в этом году все несколько иначе, сказал региональный директор ВОЗ в Европе. Там отмечают, что пока нет доказательств того, что он вызывает более тяжелое течение заболеваемости, но действительно очень быстро распространяется и сейчас 90% всех подтвержденных случаев гриппа в европейском регионе — это, собственно, именно этот штамм.

Медики очень осторожно говорят об осложнениях. Из последних, о которых говорят в соцсетях, фиксируют стремительно развивающуюся пневмонию. В Украине тоже фиксируют подобные случаи.

Львовянка Анна, которая лечилась от пневмонии после гриппа этого штамма, рассказывает, какие симптомы должны насторожить:

— У меня все началось с насморка. Я вообще думала, что у меня просто простуда, потому что я тогда замерзла. Но позже оно уже перешло в горло. Я начала сильнее кашлять, врач назначила мне лекарство. Даже пила антибиотики, но мне ничего не помогало. Уже дошло до такого состояния, что я не могла даже говорить.

Затем девушку положили в инфекционную больницу во Львове, где выяснилось, что у нее было воспаление легких. Самым коварным оказалось то, что ей проводили ряд обследований, не обнаруживших хрипов или других признаков пневмонии.

В Центре общественного здоровья уверяют, что хотя сезон гриппа действительно в разгаре, катастрофической ситуации в Украине нет. В Министерстве здравоохранения охарактеризовали текущий эпидсезон как умеренный. По состоянию на начало 2026 года всего в Украине переболело ОРВИ и гриппом около 1 млн 300 тысяч человек.

Какое осложнение является наиболее типичным

Врачи отмечают, что пневмония может быть вызвана гриппом, но есть разные виды этого состояния. Прежде чем лечить воспаление легких, нужно сделать тест гриппом или COVID. Если диагноз не подтверждают, ищут другие причины, например, бактериальную пневмонию.

Главный пульмолог Украины Татьяна Барановская отметила, что ежегодно в Украине регистрируется до 200 тысяч случаев пневмоний. Они могут быть разного этиологического происхождения, но преимущественно это бактериальные пневмонии.

— Пик заболеваемости действительно приходится на осенне-зимний период, когда этиологическим фактором становится бактериальная инфекция, но обусловлена ​​снижением иммунитета на фоне переохлаждения. Вирусная пневмония выглядит немного по-другому. Начало более стремительное и начинается как ОРВИ, затем добавляется повышение температуры.

Это сопровождается болью в горле, насморком, головной болью, болью в мышцах. Когда добавляется кашель и одышка, нужно очень хорошо подумать, не осложнение ли это вирусной пневмонии.

Бактериальная пневмония обусловлена ​​бактериальной инфекцией. В частности, выделяют пневмококк, легионелу, гемофильную палочку, совокупность бактериальных агентов и т.д. Заболевание начинается довольно быстро, с очень высокой температуры, кашля и боли в грудной клетке.

Также характерны слизистая, а затем и слизисто-гнойная мокрота, одышка, ощущение недостатка воздуха. Диагноз требует рентгенологического подтверждения с помощью компьютерной томографии, подтверждающей диагноз практически в 96% случаев.

Вирусная пневмония нуждается в противовирусных препаратах, в то же время бактериальная лечится только антибиотиками.

Ранее мы также рассказывали, когда будет пик гриппа в Украине, по прогнозам Минздрава.

