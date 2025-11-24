Какой грипп сейчас ходит в Украине в 2025: реальная ситуация, симптомы и как защититься

С наступлением холодов мы чаще болеем гриппом и ОРВИ, и тому несколько причин: наш иммунитет немного слабеет, а вирусы становятся более стабильными и способны дольше выживать вне организма.

К тому же мы больше времени проводим в закрытых помещениях, где инфекции передаются легче.

Какой именно грипп сейчас ходит в Украине — Вікна-новини расспросили об этом госпожу Наталию Иванченко, главного государственного санитарного врача Львовской области.

Какой грипп сейчас ходит в Украине

На данный момент в Украине зафиксирован вирус гриппа А, — говорит госпожа Наталия Иванченко. Однако сам факт его появления свидетельствует, что со временем количество случаев болезни будет увеличиваться, и вирус будет распространяться среди людей.

В частности, в эпидсезоне 2025 года вирус гриппа А обнаружили и на Львовщине, и в Харьковской области. Хотя пока неизвестно, какой именно штамм циркулирует, поскольку типирование ещё не проводилось.

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом эпидсезоне ожидается циркуляция вируса гриппа А, подобного штамму Таиланд, а также вируса типа В, в частности штамма Виктория. Ещё один известный вирус гриппа В, который циркулирует уже несколько лет, называют Пакет или Пукет.

Грипп А является наиболее распространённым и легко передаётся от человека к человеку. Он способен вызывать более тяжёлое течение болезни и чаще провоцировать осложнения.

Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями или при активизации вторичной бактериальной флоры.

Больше всего мы боимся гриппа тогда, когда возникают мутации, они могут быть точечные, могут быть более серьёзные, — говорит госпожа Наталия Иванченко.

Чем больше мутация вируса, тем большее количество людей он может поражать.

Симптомы гриппа, который распространён в Украине в 2025 году

Как правило, болезнь начинается очень быстро. Только что человек чувствовал себя совершенно здоровым, работал, и буквально за час всё может измениться.

Возникает головная боль, озноб, повышается температура тела, появляется ломота в мышцах, в костях, очень хочется лечь в постель. Далее всегда присоединяется кашель, сухой, изнуряющий — гриппа без кашля не бывает.

Часто появляются насморк и заложенность носа, а если есть какие-то хронические болезни, то они тоже могут дать о себе знать.

Первые проявления болезни подтверждаются быстрым тестом или методом полимеразной цепной реакции, а когда вирус уже распространяется, диагноз можно ставить клинически.

Как предотвратить заболевание гриппом, который сейчас ходит в Украине

Наиболее эффективный способ защитить себя от гриппа, который сейчас ходит, — сделать вакцинацию, — советует госпожа Наталия Иванченко.

Её можно делать детям, начиная с шести месяцев, а взрослым — без возрастных ограничений. Особенно важно вакцинировать беременных, людей с сахарным диабетом, лишним весом, хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, иммунодефицитами. И ещё:

Чем больше люди по характеру своей работы контактируют с другими, тем больше необходимость их защитить.

На Львовщине в этом году уже вакцинировано более семи тысяч человек, однако на определённом этапе аптеки не имели вакцины в наличии. Теперь вакцина поступила как гуманитарная помощь.

