Состояние сердца после COVID и гриппа: ученые обнаружили скрытые последствия болезней

Обычная простуда, грипп или Covid — кажется, все прошло, и организм восстановился. Но новое крупное исследование показывает: даже после выздоровления риск сердечного приступа или инсульта увеличивается в несколько раз.

Учёные из разных стран сравнили результаты десятков наблюдений и пришли к одному выводу — вирусные инфекции опасны не только во время болезни. Об этом пишет The New York Times.

Что выяснили медики

После Covid-19 риск сердечного приступа увеличивается втрое, а после гриппа — почти вчетверо. Кроме того, в течение месяца после гриппа вероятность инсульта возрастает в пять раз.

И это касается не только тяжелых случаев — даже те, кто перенес вирус в легкой форме, могут иметь последствия для сердца.

Это как вершина айсберга. Инфекция начинается в дыхательных путях, но затрагивает многие системы организма, в том числе сердечно-сосудистую, — объясняет эпидемиолог Зиад Аль-Али.

Почему так происходит

Во время инфекции организм переживает сильный стресс: повышенная температура, учащенное сердцебиение, нехватка кислорода — все это заставляет сердце работать на пределе.

Исследования показали, что Covid-19 повреждает внутреннюю оболочку сосудов, провоцируя образование микротромбов. Они могут перекрывать сосуды сердца или мозга, что приводит к инфаркту или инсульту.

Другие вирусы — например, гепатит C или ВИЧ — действуют иначе: вызывают хроническое воспаление, которое со временем изнашивает сосуды. Поэтому врачи говорят: все пути ведут к воспалению.

Как себя защитить

Главное — профилактика. Вакцины против гриппа, Covid-19 и опоясывающего лишая помогают не только избежать заражения, но и снижают риск серьёзных осложнений.

Кроме того, важно контролировать давление, уровень холестерина и сахара в крови, больше двигаться и отказаться от курения.

Если вы уже перенесли инфекцию — время не повернуть. Но можно снизить риски: следить за здоровьем, лечить хронические болезни и быть активными. Это лучшая инвестиция в свое сердце, — добавляет Аль-Али.

