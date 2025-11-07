Стиль життя Здоров'я та краса

Стан серця після COVID й грипу: вчені знайшли приховані наслідки хвороб

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Листопада 2025, 19:00 2 хв.
Стан серця після COVID й грипу: вчені знайшли приховані наслідки хвороб
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь