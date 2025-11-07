Стан серця після COVID й грипу: вчені знайшли приховані наслідки хвороб

Звичайна застуда, грип або Covid — здається, що все минуло, і організм відновився. Але нове велике дослідження доводить: навіть після одужання ризик серцевого нападу чи інсульту зростає у кілька разів.

Вчені з різних країн порівняли результати десятків спостережень і дійшли одного висновку — вірусні інфекції небезпечні не лише під час хвороби. Про це пише New York Times.

Що з’ясували медики

Після Covid-19 ризик серцевого нападу збільшується утричі, а після грипу — майже вчетверо. Крім того, протягом місяця після грипу вірогідність інсульту зростає у п’ять разів.

І це не тільки про важкі випадки: навіть ті, хто переніс вірус відносно легко, можуть мати наслідки для серця.

Це наче верхівка айсберга. Інфекція починається в дихальних шляхах, але торкається багатьох систем організму, зокрема серцево-судинної, — пояснює епідеміолог Зіяд Аль-Алі.

Чому так відбувається

Під час інфекції організм переживає сильний стрес. Температура, підвищене серцебиття, брак кисню — усе це змушує серце працювати на межі.

Covid-19, як показали дослідження, ушкоджує внутрішню оболонку судин, провокуючи утворення мікрозгустків крові. Вони можуть перекрити судини серця або мозку, що й призводить до інфаркту чи інсульту.

Читати на тему 10 смертей з початку місяця: в Україні спалах коронавірусу Чи запровадять по Україні карантинні обмеження?

Інші віруси — наприклад, гепатит C або ВІЛ — діють інакше: підтримують хронічне запалення, яке з часом зношує судини. Саме тому лікарі кажуть: усі дороги ведуть до запалення.

Як себе захистити

Головне — профілактика. Вакцини від грипу, Covid-19 і оперізуючого лишаю допомагають не лише уникнути зараження, а й зменшують ризик серйозних ускладнень.

І, звісно, варто тримати під контролем інші фактори: тиск, рівень холестерину, цукор і стежити за фізичною активністю.

Якщо вже перенесли інфекцію — повернути час не можна. Але можна знизити ризики: не курити, рухатися, лікувати хронічні хвороби. Це найкраща інвестиція у власне серце,— каже Аль-Алі.

