Чим підживити часник у червні: ефективні добрива, що збільшують врожай

Усі рослини потребують якісного підживлення, щоб росли великими й гарно родили. Часто шукають, чим підживити часник у червні, адже саме у цей період відбувається активне формування головок.

Читай чим підживити часник у червні, які добрива варто використовувати та як це робити.

Чим підживити часник у червні

Насамперед треба використати калійно-фосфорне підживлення. Азот у червні рослині не потрібен, адже надлишок цієї речовини викличе нарощення бадилля, а не головку.

Якщо використовуєш суперфосфат, то треба взяти 20-30 г на 10 л води. А якщо підживлюєш сульфатом калію, то треба 1 склянку на 10 л води. Проводити удобрення варто раз на 10-14 днів.

Можна використати натуральний стимулятор росту — це зола. Калій, кальцій і мікроелементи золи зміцнюють рослину і знижують ризик грибкових хвороб.

Для такого підживлення треба взяти 1 склянку золи на 10 л гарячої води, настояти 2-3 години, процідити, полити під корінь. Або можна розсипати суху золу навколо грядки.

Інше добриво — дріжджі та сухарі. Для приготування такого натурального підживлення, треба взяти:

10 літрів води:

500 г сухарів;

по 100 г сухих дріжджів і цукру.

Суміш слід ретельно перемішати та залишити у теплому місці на 24 години. Важливо періодично помішувати, щоб активізувати процес бродіння. Після настоювання рідину необхідно розбавити водою у співвідношенні 1:10 перед поливом.

Це допомагає укріпити ослаблене стебло та сприяє формуванню значно більших головок часнику — подекуди вдвічі більших, ніж зазвичай.

Ще одна речовина — монофосфат калію, підійде для листкового підживлення. Треба 10 г на 10 л води — обприскування проводити по листю у вечірній час.

Також можна використати магній для підсилення фотосинтезу. Якщо листя часнику пожовтіло, то треба підживити рослину магнієвою селітрою. Варто взяти 10 г речовини на 10 л води. Це покращить стан бадилля і стимулює здоровий розвиток головки.

Деякі люди садять часник не навесні, а восени. Раніше ми розповідали, коли садити часник на зиму.

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