Курбан-байрам 2026: коли починається і які традиції цього мусульманського свята

В Україні живуть близько 2 млн мусульман — такі дані Представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Зовсім скоро розпочнеться одне з двох найбільших мусульманських свят — Курбан-байрам. У нашому матеріалі розповідаємо, що це за свято, які його традиції і як правильно вітати.

Курбан-байрам 2026: початок і кінець

Курбан-байрам у 2026 році розпочинається у вечір 26 травня і закінчується 30 травня.

Проте в деяких країнах його відзначають довше. Вранці 27 травня, всі мусульмани йдуть до мечетей молитися за мир. Арабською це свято називається Ід аль-Адха і перекладається як свято жертвоприношення.

Його відзначають на десятий день місяця Зуль-хіджа та за 70 днів від Ураза-байрам. Святкові дні визначаються за місячним календарем, через відмінності мусульманського та григоріанського календарів, дата зсувається на 11 днів щороку.

У свято згадується одна з історій Корану — про пророка Ібрагіма, якому наснився ангел Джабраїл. За велінням Аллаха він сказав Ібрагімові принести в жертву Всевишньому сина. У момент жертвоприношення Аллах звелів замість сина принести в жертву барана. За міцність віри Аллах винагородив Ібрагіма.

Головним днем свята є перший. У мечеті тривають святкові намази. Перед ранковою молитвою мусульмани омиваються, підстригають волосся та нігті, вбираються в чистий одяг. Перед молитвою небажано їсти.

Після ранкового намазу відбувається жертвоприношення — це баран, корова чи бик, які досягли семи місяців або двох років відповідно.

Для жертвоприношення вибирають здорову тварину. Від однієї родини — одна жертва. М’ясо ділять на три частини: для нужденних, для рідних і для себе.

Проте головним є не жертва, а спокутування гріхів. За півтора місяця до свята значна частина вірян здійснюють паломництво до Мекки.

Що не можна робити на Курбан-байрам

У Курбан-байрам заведено роздавати милостиню, подарунки. Водночас є багато заборон і обмежень на свято. Люди уникають фізичної роботи, сварок, алкоголю, брудного одягу.

Крім алкоголю, не можна вживати речовини, що змінюють свідомість тощо. Адже це суперечить мусульманським цінностям.

Брудний, старий та порваний одяг на свято носити не можна. Адже це символізує неповагу до святкового дня.

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею. Краще приділити день молитвам, добрим справам, спілкуванню з рідними. Найкраще витратити день на благодійність. Відмовляти у милостині чи допомозі нужденним не можна в жодному разі.

Крім усього, суворо заборонено мучити тварину, яка стає жертовною. Не можна завдавати їй болю чи виявляти неповагу до тварини. Також не можна приносити в жертву хвору тварину, з дефектами тощо. Не можна продавати будь-яку частину цієї тварини.

Курбан-байрам 2026: як вітати

На Курбан-байрам ходять у гості та вітають одне одного так:

Ід мубарак! або Іду-кум мубарак! — “хай благословенним буде ваше свято”

Ід аль-Ад’х’я мубарак — “Благословенне свято жертвоприношення”

Так’аббаля-Ллаху мінна ва-мін-кум — “Нехай прийме Аллах від нас і від вас!”

Привітати мусульман зі святом можна і простим: Зі святом Курбан-байрам!

