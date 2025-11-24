Який грип зараз ходить в Україні: реальна ситуація, симптоми і як захиститися

З настанням холодів ми частіше хворіємо на грип та ГРВІ, і тому кілька причин: наш імунітет трохи слабшає, а віруси стають більш стабільними та здатними довше виживати поза організмом.

До того ж ми більше часу проводимо у закритих приміщеннях, де інфекції передаються легше.

Який саме грип зараз ходить в Україні — Вікна-новини розпитали про це пані Наталію Іванченко, головну державну санітарну лікарку Львівської області.

Який грип зараз ходить в Україні

Наразі в Україні зафіксований вірус грипу А, — каже пані Наталя Іванченко. Проте вже сам факт його появи свідчить, що з часом кількість випадків хвороби зростатиме і вірус поширюватиметься серед людей.

Зокрема, в епідсезоні 2025 року вірус грипу А виявили й на Львівщині, і у Харківській області. Хоча поки не відомо, який саме штам циркулює, оскільки типування ще не проводилося.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в цьому епідсезоні очікується циркуляція вірусу грипу А, подібного до штаму Таїланд, а також вірусу типу В, зокрема штаму Вікторія. Ще один відомий вірус грипу В, який циркулює вже кілька років, називають Пакет або Пукіт.

Грип А є найбільш поширеним і легко передається від людини до людини. Він здатний викликати більш важкий перебіг хвороби і частіше провокувати ускладнення.

Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями або при активізації вторинної бактеріальної флори.

Найбільше ми боїмося грипу тоді, коли виникають мутації, вони можуть бути точкові, можуть бути більш серйозні — каже пані Наталя Іванченко.

Чим більша є мутація вірусу, тим більшу кількість людей він може вражати.

Симптоми грипу, який поширений в Україні у 2025 році

Як правило, хвороба починається дуже швидко. Щойно людина почувала себе цілком здоровою, працювала і буквально за годину все може змінитися.

Виникає головний біль, озноб, підвищується температура тіла, з’являється ломота в м’язах, в кістках, дуже хочеться лягти в ліжко. Далі завжди приєднується кашель, сухий, виснажливий — грипу без кашлю не буває.

Часто з’являються нежить та закладеність носа, а якщо є якісь хронічні хвороби, то вони теж можуть дати про себе знати.

Перші прояви хвороби підтверджуються швидким тестом або методом полімеразної ланцюгової реакції, а коли вірус вже поширюється, діагноз можна ставити клінічно.

Як запобігти захворюванню на грип, який зараз ходить в Україні

Найефективніший спосіб захистити себе від грипу, що зараз ходить – зробити вакцинацію, — радить пані Наталя Іванченко.

Її можна робити дітям, починаючи з шести місяців, а дорослим — без вікових обмежень. Особливо важливо вакцинувати вагітних, людей із цукровим діабетом, надлишковою вагою, хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, імунодефіцитами. І ще:

Чим більше люди за характером своєї роботи контактують з іншими, тим більше є необхідність їх захистити.

На Львівщині цього року вже вакциновано понад сім тисяч осіб, однак на певному етапі аптеки не мали вакцини в наявності. Тепер вакцина надійшла як гуманітарна допомога.

