Куди піти з дітьми в Житомирі влітку: маршрут для активного відпочинку

Повітря вже не просто тепле — воно пахне скошеною травою, полуничним морозивом і дитячим: “Ма-а-ам, ну ще п’ять хвилин!”. У Житомирі є чимало локацій, де можна провести літній день із дітьми: побігати крізь струмені фонтану, погодувати тварин, прогулятися старим парком, покататися на атракціонах чи завершити вечір біля води.
Вікна зібрали маршрут місцями, які стануть у пригоді батькам у червні, липні та серпні.
Сквер на Малікова: Житомирський Бруклін і водяний драйв
Якщо товя дитина не уявляє прогулянки без роликів, самоката чи скейта — вам сюди. Сквер на Малікова давно став одним із найзручніших місць для активного дитячого відпочинку в Житомирі. Це острівець сучасного міського простору посеред спального району, де можна кататися, бігати, гратися й не чути на кожному кроці знайоме: “Не ходи по газону”.
Тут є все для літнього дня на вулиці. Молодші діти відточують маневри на рівних доріжках, старші грають у футбол на сучасному полі поруч, а в спеку головною точкою тяжіння стає пішохідний мініфонтан. Діти пробігають крізь струмені води, що б’ють просто з-під землі, і на кілька хвилин сквер перетворюється на територію суцільного вереску й щастя.
Додайте до цього великий дитячий майданчик, де можна зависнути на пів дня, — і маєте локацію, де дитина виплескує енергію, а батьки нарешті можуть видихнути з горнятком холодної кави. Тут справді легко провести не одну годину й не пошкодувати про це.
Зоокуточок Агроуніверситету: селфі з павичем і сеанс еко-терапії
Коли хочеться втекти від міського шуму, не обов’язково їхати за сотні кілометрів. Навчальна екоферма Поліського національного університету — місце, де діти можуть побачити тварин зблизька й на кілька годин забути про екрани гаджетів.
Тут панує атмосфера затишного подвір’я, де тварини здаються майже сусідами: поважні павичі розпускають хвости, кози та козенята тягнуться до відвідувачів, декоративні кури й вівці створюють відчуття маленької ферми посеред міста.
Можна взяти із собою яблука чи моркву, але правила годування тварин краще уточнити на місці. Для дитини можливість побачити павича зблизька чи пригостити козеня з дозволу працівників — маленька подія, про яку вона ще довго розповідатиме друзям.
Парк барона Шодуара: легенди під кронами вікових дерев
Далі маршрут веде у серце міста. Влітку парк Шодуара перетворюється на великий зелений прихисток від спеки: завдяки густій тіні дерев і близькості річки тут часто прохолодніше, ніж на міських вулицях.
Це місце має свою історію. Колись барон де Шодуар висаджував тут рідкісні рослини з різних куточків світу, а сьогодні парк залишається однією з найатмосферніших локацій Житомира для прогулянок із дітьми.
Окремий пункт маршруту — підвісний міст із краєвидом на Тетерів і зелені схили. Це одна з найатмосферніших точок парку й гарна нагода побачити місто з іншого ракурсу.
Після цього можна спуститися сходами вниз, знайти тихі стежки й на годину відчути себе дослідниками міських джунглів.
Атракціони та річковий релакс: колесо огляду і катамарани
Ну і яке ж літо без адреналіну? Зона атракціонів — це кульмінація дня. Коли сонце починає сідати, повітря наповнюється ароматом солодкої вати та попкорну, а біля каруселей збирається все більше дітей і батьків.
Обов’язковий ритуал — колесо огляду. Піднятися на саму гору, побачити Житомир як на долоні й загадати бажання на літо — маленька пригода, яку діти точно запам’ятають. У якийсь момент здається, ніби летиш над скелястим берегом, і це відчуття польоту не замінить жоден гаджет.
Коли драйву на каруселях виявиться забагато, спускайтеся до набережної. Річка Тетерів кличе до спокійнішого відпочинку: взяти катамаран і вирушити у невелику подорож по воді.
Тиша, легкий бриз і краєвид на скелі з середини річки — гарне завершення насиченого вихідного. Житомир може бути містом-курортом, якщо знати, куди йти. Цей маршрут поєднує все: водні розваги на Малікова, знайомство з тваринами в агроуніверситеті, історію парку Шодуара та річковий релакс на катамаранах.
Фото в матеріалі: Юлії Хоменко.
