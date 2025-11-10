Відео Україна

“Перша причина смерті в Україні”: чим у МОЗ пояснюють потребу у чекапах для 40+

Ольга Читайло 10 Листопада 2025, 17:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь