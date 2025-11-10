“Перша причина смерті в Україні”: чим у МОЗ пояснюють потребу у чекапах для 40+

У 2026 році Міністерство охорони здоров’я України планує запустити програму Національний чекап, яка передбачає безоплатні аналізи та консультації для всіх українців, що старші 40 років.

Ініціатива спрямована на профілактику серцево-судинних захворювань і діабету — основних причин смертності в країні. За даними МОЗ, програмою можуть скористатися до 5 мільйонів осіб, а фінансування здійснюватиметься з державного бюджету.

Читай у матеріалі детальніше щодо програми Національний чекап та що говорять у МОЗ.

Чому в Україні потрібні чекапи для 40+

Програма передбачає виділення 2000 гривень на віртуальну картку кожного учасника для проведення двох ключових аналізів — глікованого гемоглобіну та ліпідограми — та подальшої консультації з лікарем.

Якщо тести виявлять високий ризик, пацієнт отримає рекомендації з корекції способу життя, а за потреби — рецепти за програмою Доступні ліки для лікування артеріальної гіпертензії.

Міністерство наголошує, що ініціатива виправдана статистикою: серцево-судинні захворювання — перша причина смерті в Україні з показниками значно вищими, ніж у країнах ЄС.

Там смертність нижча завдяки кращій профілактиці. Це ефективний спосіб відкласти захворювання на роки за допомогою простих рекомендацій, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я України Євген Гончар.

Програма також має на меті покращити сервіс у державних лікарнях, стимулюючи їх інвестувати в обладнання та організацію, щоб конкурувати з приватними.

Журналістка, яка дослідила тему, висловилась:

Держава досі не покриває багато дорогих препаратів для онкохворих… Назва чекап звучить гучно, але це по суті аналізи та консультації.

Глікований гемоглобін і ліпідограма не входять до базового пакету первинної допомоги, де роблять лише глюкозу та загальний холестерин.

Опитані українці загалом підтримують ідею чекапів, але сумніваються в державному фінансуванні.

Я вважаю, що це на такому, можна сказати, добровільно-примусовому рівні, що це дуже важливо себе контролювати в плані всіх показників свого здоров’я, хоча б основних, — розповів один з респондентів.

Лікарі з приватних клінік підкреслюють необхідність регулярних оглядів:

До 40 років — раз на три роки, після — щорічно. Базовий чекап передбачає загальні аналізи, ЕКГ, для жінок — гінекологічний огляд і мамографію після 45, для чоловіків — уролога.

За їхніми словами, на чекапах часто виявляють передракові стани.

