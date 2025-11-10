“Первая причина смерти в Украине”: чем в Минздраве объясняют потребность в чекапах для 40+

В 2026 году Министерство здравоохранения Украины планирует запустить программу Национальный чекап, которая предусматривает бесплатные анализы и консультации для всех украинцев старше 40 лет.

Инициатива направлена ​​на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и диабета — основных причин смертности в стране. По данным Минздрава, программой могут воспользоваться до 5 миллионов человек, а финансирование будет осуществляться из государственного бюджета.

Почему в Украине нужны чекапы для 40+

Программа предусматривает выделение 2000 гривен на виртуальную карточку каждого участника для проведения двух ключевых анализов — гликированного гемоглобина и липидограммы — и последующей консультации с врачом.

Если тесты выявят высокий риск, пациент получит рекомендации по коррекции образа жизни, а при необходимости — рецепты по программе Доступні ліки для лечения артериальной гипертензии.

Министерство отмечает, что инициатива оправдана статистикой: сердечно-сосудистые заболевания — первая причина смерти в Украине с показателями значительно выше, чем в странах ЕС.

Там смертность ниже благодаря лучшей профилактике. Это эффективный способ отложить заболевание на годы с помощью простых рекомендаций, — отметил заместитель министра здравоохранения Украины Евгений Гончар.

Программа также направлена на улучшение сервиса в государственных больницах, стимулируя их инвестировать в оборудование и организацию, чтобы конкурировать с частными.

Исследовавшая тему журналистка высказалась:

Государство до сих пор не покрывает много дорогих препаратов для онкобольных… Название чекап звучит громко, но это, по сути, анализы и консультации.

Гликированный гемоглобин и липидограмма не входят в базовый пакет первичной помощи, где проверяют только глюкозу и общий холестерин.

Опрошенные украинцы поддерживают идею чекапов, но сомневаются в государственном финансировании.

Я считаю, что это на таком, можно сказать, добровольно-принудительном уровне, что это очень важно контролировать себя в плане всех показателей своего здоровья, хотя бы основных., — рассказал один из респондентов.

Врачи из частных клиник подчеркивают необходимость регулярных осмотров:

До 40 лет — раз в три года, после — ежегодно. Базовый чекап включает общие анализы, ЭКГ, для женщин — гинекологический осмотр и маммографию после 45, для мужчин — уролога.

По их словам, на чекапах часто выявляют предраковые состояния.

