Когда в Украине будет пик гриппа: прогноз Минздрава на зиму

Несмотря на то, что нынешняя погода — сырость и похолодание — идеальна для размножения вирусов, эпидемиологическая ситуация в Украине остается контролируемой. Сейчас медики не фиксируют эпидемии острых респираторных инфекций, хотя единичные случаи госпитализации все же случаются.

Об этом рассказал начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Минздрава Александр Заика, которого цитирует Укринформ.

Грипп в Украине: вспышки вирусных заболеваний нет

Общенациональный эпидемический порог не превышен.

Госпитализации есть, но они незначительные. И мы точно можем говорить, что эпидемию мы не регистрируем. Есть локальные низкие уровни превышений по некоторым регионам страны, но это прогнозируемо, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что медицинская система готова реагировать на эти локальные вспышки, а врачи оказывают необходимую помощь. В то же время в Минздраве советуют украинцам быть осмотрительными: из-за благоприятных для вирусов погодных условий лучше избегать мест массового скопления людей.

Когда ждать пика болезни

Специалисты прогнозируют, что наибольшее количество больных появится уже после Нового года. Как пояснил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, сценарий этого сезона не будет отличаться от предыдущих лет.

Пик заболеваемости ОРВИ прогнозируется на январь-февраль. Потом уже пойдет постепенное снижение с наступлением весны. Поэтому критической ситуации сейчас нет, — успокоил Даниленко.

Врачи напоминают: лучшая защита сейчас — это профилактика, теплая одежда и внимание к собственному самочувствию.

