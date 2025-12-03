Стиль жизни Здоровье и красота

Когда в Украине будет пик гриппа: прогноз Минздрава на зиму

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 декабря 2025, 17:00 2 мин.
Есть ли эпидемия гриппа в Украине
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь