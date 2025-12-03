Коли в Україні буде пік грипу: прогноз МОЗ на зиму

Попри те, що нинішня погода — сирість та похолодання — ідеальна для розмноження вірусів, епідеміологічна ситуація в Україні залишається контрольованою.

Наразі медики не фіксують епідемії гострих респіраторних інфекцій, хоча поодинокі випадки госпіталізації все ж трапляються. Про це розповів начальник відділу профілактики інфекційних захворювань МОЗ Олександр Заіка, якого цитує Укрінформ.

Грип в Україні: спалаху вірусних захворювань немає

Загальнонаціональний епідемічний поріг не перевищено.

Госпіталізації є, але вони незначні. І ми точно можемо говорити, що епідемії ми не реєструємо. Є локальні низькі рівні перевищень по деяких регіонах країни, але це прогнозовано, — зазначив посадовець.

Він підкреслив, що медична система готова реагувати на ці локальні спалахи, а лікарі надають необхідну допомогу. Водночас у МОЗ радять українцям бути обачними: через сприятливі для вірусів погодні умови краще уникати місць масового скупчення людей.

Коли чекати піку хвороби

Фахівці прогнозують, що найбільша кількість хворих з’явиться вже після Нового року. Як пояснив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, сценарій цього сезону не відрізнятиметься від попередніх років.

Пік захворюваності на ГРВІ прогнозується на січень-лютий. Потім уже піде поступове зниження з настанням весни. Тому критичної ситуації зараз немає, — заспокоїв Даниленко.

Лікарі нагадують: найкращий захист зараз — це профілактика, теплий одяг та увага до власного самопочуття.

Дбай про власне здоров’я і поцікався також, чим у МОЗ пояснюють потребу у чекапах для 40+.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!