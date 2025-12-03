Стиль життя Здоров'я та краса

Коли в Україні буде пік грипу: прогноз МОЗ на зиму

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Грудня 2025, 17:00 2 хв.
Чи є епідемія грипу в Україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь