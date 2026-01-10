Грип, що “ховається” від імунітету: в чому його небезпека та чи є випадки в Україні

З настанням зими почався сезон захворюваності на грип. У США вже зафіксували найвищий рівень захворюваності на респіраторні інфекції за майже 30 років. Штам, який зараз особливо поширений, встиг накопичити до 10 мутацій у поверхневому білку.

Що це за грип, який так стрімко косить людей по всьому світу і чи стосується ця епідемія України? Йдеться про грип типу А, підтип H2N2, субклад (варіант) К.

Грип, який заполонив США та Європу: що відомо про штам K

Цей штам навчився використовувати камуфляж із молекул цукру, запозичених від людини. Через це наші антитіла, вироблені після попередніх хвороб чи щеплень, просто не впізнають ворога і не можуть ефективно його нейтралізувати. У Європі він теж домінує серед виявлених випадків.

Цей грип трапляється щозими, але цього року все дещо інакше, сказав регіональний директор ВООЗ у Європі. Там зазначають, що поки що немає доказів того, що він викликає важчий перебіг захворюваності, але він дійсно дуже швидко поширюється і зараз 90% усіх підтверджених випадків грипу у європейському регіоні — це, власне, саме цей штам.

Медики дуже обережно говорять про ускладнення. З останніх, про які говорять у соцмережах, фіксують пневмонію, яка розвивається доволі стрімко. В Україні теж фіксують такі випадки.

Львів’янка Анна, яка лікувалася від пневмонії після грипу цього штаму, розповідає, які симптоми мають насторожити:

— В мене все почалося з нежитю. Я взагалі думала, що в мене просто застуда, тому що я тоді змерзла. Але пізніше воно вже перейшло на горло. Я почала сильніше кашляти, лікарка призначила мені ліки. Навіть пила антибіотики, але мені нічого не допомагало. Вже дійшло до такого стану, що я навіть не могла говорити.

Далі дівчину поклали в інфекційну лікарню у Львові, де з’ясувалося, що у неї було запалення легенів. Найпідступнішим виявилося те, що їй проводили низку обстежень, які не виявили хрипів або інших ознак пневмонії.

У Центрі громадського здоров’я запевняють, що хоча сезон грипу дійсно в розпалі, катастрофічної ситуації в Україні нема. У Міністерстві охорони здоров’я схарактеризували поточний епідсезон як помірний. Станом на початок 2026 року всього в Україні перехворіло на ГРВІ та грип близько 1 млн 300 тисяч осіб.

Яке ускладнення є найтиповішим

Лікарі зауважують, що пневмонія може бути спричинена грипом, але є різні види цього стану. Перш ніж лікувати запалення легень, треба зробити тест на грип або COVID. Якщо діагноз не підтверджують, шукають інші причини, наприклад бактеріальну пневмонію.

Головна пульмологиня України Тетяна Барановська зауважила, що щорічно в Україні реєструється до 200 тисяч випадків пневмоній. Вони можуть бути різного етіологічного походження, але переважно це бактеріальні пневмонії.

— Пік захворюваності дійсно припадає на осінньо-зимовий період, коли етіологічним чинником стає бактеріальна інфекція, але зумовлена зниженням імунітету на тлі переохолодження. Вірусна пневмонія виглядає трошки інше. Початок більш стрімкий і починається як ГРВІ, потім додається підвищення температури.

Це супроводжується болем в горлі, нежитю, головним болем, болем у м’язах. Коли додається кашель та задишка, треба дуже добре подумати, чи не це ускладненням вірусної пневмонії.

Бактеріальна пневмонія зумовлена бактеріальною інфекцією. Зокрема виділяють пневмокок, легіонелу, гемофільну паличку, сукупність бактеріальних агентів тощо. Захворювання починається доволі стрімко, з дуже високої температури, кашлю і болі в грудній клітині.

Також характерні слизове, а потім і слизово-гнійне харкотиння, задишка, відчуття нестачі повітря. Діагноз потребує рентгенологічного підтвердження за допомогою комп’ютерної томографії, яка дає підтвердження діагнозу практично в 96% випадків.

Вірусна пневмонія потребує противірусних препаратів, водночас бактеріальна лікується лише антибіотиками.

Раніше ми також розповідали, коли буде пік грипу в Україні, згідно з прогнозами МОЗ.

