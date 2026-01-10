Відео Україна

Грип, що “ховається” від імунітету: в чому його небезпека та чи є випадки в Україні

Ольга Читайло 10 Січня 2026, 14:00 4 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь