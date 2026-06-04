Стиль життя Свята

Сухий четвер 2026: традиції, прикмети та заборони Русального Великодня

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Червня 2026, 12:15 2 хв.
сухий четвер

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