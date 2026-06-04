Сухий четвер 2026: традиції, прикмети та заборони Русального Великодня

Після Трійці в українській народній традиції починається особливий період — Русальний тиждень.

Наші предки вірили, що саме в ці дні на землю приходять русалки — душі дівчат, які померли молодими або не встигли вийти заміж.

За повір’ями, вони гуляють полями, водять хороводи, співають пісень і приносять вологу для майбутнього врожаю. Щоб задобрити русалок, господарі залишали для них рушники, полотно, сорочки та навіть свіжий хліб.

Найбільш загадковим днем Русального тижня вважався Сухий четвер, який у 2026 році припадає на 4 червня.

Що таке сухий четвер і які прикмети і заборони цього дня — читай у матеріалі.

Що таке сухий четвер

У народі говорили, що цього дня русалки виходять із води та сушаться на берегах річок, озер і ставків.

Саме тому існувала сувора заборона купатися, ходити до водойм, у ліс або в поле.

Люди побоювалися зустрічі з русалкою, яка, за легендами, могла заманити людину або залоскотати до смерті.

Для захисту від нечистої сили носили при собі полин і любисток. Вважалося, що різкий запах цих рослин відлякує русалок і не дає їм наблизитися до людини.

В народі сухий четвер називали ще й Русальний Великдень, або Мавський Великдень, Навський Великдень або Русальська Пасха.

У багатьох регіонах України у цей день вшановували душі померлих і намагалися задобрити надприродних істот.

Сухий четвер: прикмети

Водночас Сухий четвер мав і цілком практичне значення, підкріплене стародавніми прикметами.

День вважався найкращим для великого прибирання та просушування речей. Господині виносили на сонце одяг, постіль, килими та доріжки.

За повір’ям, висушені на Сухий четвер речі не псуватиме міль, а в оселі надовго зникнуть шкідники. Також було прийнято білити стіни та наводити лад у господарстві.

Ще одна прикмета застерігала від роботи на городі чи в полі.

Вірили, що якщо в Сухий четвер копати землю або доглядати посіви, урожай може висохнути.

Тому день радили присвятити домашнім справам, відпочинку та дотриманню стародавніх традицій.

Головне фото: Рinterest.

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