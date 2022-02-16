Родительство

“Лучше переболеть, чем вакцинироваться”: врач-педиатр развеяла опасные мифы о кори

Нина Гербич, редактор сайту 16 февраля 2022, 12:30
Мифы о кори
Фото: Pexels

Больше новостей
Потужні кібератаки на портал Дія
Мощные кибератаки на портал Дія: когда возобновят работу
Вікна-новини випуск від 16.02.2022 о 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 16.02.2022 (14:30)
Історія далекбійниці з України
100 тысяч километров и 14 стран — за рулем. История женщины-дальнобойщицы из Украины
Історія жінки з Івано-Франківська
Старые и изломанные вещи перерабатывает на велосипеды? История женщины из Ивано-Франковска
Смотреть больше

Материалы по теме

Коронавирус 16 февраля: статистика COVID-19 в Украине
Коронавирус: статистика по Украине и когда можно получить бустер, если переболел Covid-19
Программу выплат привитым украинцам "єПідтримка" расширили
Программу єПідтримка расширили. Рассказываем, кого коснутся изменения и что еще можно будет приобрести на “ковидную тысячу”
Коронавірус 1 лютого статистика захворювань COVID-19 в Україні та світі
Статистика Covid-19 в Украине и бустерный сертификат в Дії
Чиновник
Минздрав расширяет список профессий для вакцинирования: кто в него попал

Видео
0:00:57
Потужні кібератаки на портал Дія

Мощные кибератаки на портал Дія: когда возобновят работу
0:20:00
Вікна-новини випуск від 16.02.2022 о 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 16.02.2022 (14:30)
0:03:46
Історія жінки з Івано-Франківська
Старые и изломанные вещи перерабатывает на велосипеды? История женщины из Ивано-Франковска
0:03:03
Марафон національної єдності
Марафон национального единства: заявления Зеленского и Резникова
0:02:48
Звернення Джо Байдена 2022
Обращение Джо Байдена: нападение приведет к стратегическим потерям и беспрецедентным санкциям
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 16.02.2022 (11:30)
0:04:53
Танцы
Танцы. World of dance. Культовое шоу возвращается на СТБ. Репортаж из закулисья
0:03:21
Донбасс
Провокация для мира или нет? Российская Госдума поддержала признание “Л/ДНР”
0:03:38
Продажа дома с жильцами
Продают многоэтажку вместе с жителями? Впечатляющая история из Киева
0:35:13
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 15.02.2022 (22:00)
Больше видео
Секрети фрілансу
Читать дальше
Высокий заработок дома? Рассказываем о секретах фриланса вместе с людьми, работающими удаленно
Сепарація від батьків - порада психолога
Читать дальше
Отделиться от родителей не значит испортить отношения — психолог о парадоксе сепарации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь