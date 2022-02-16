“Лучше переболеть, чем вакцинироваться”: врач-педиатр развеяла опасные мифы о кори

Корь — опасное вирусное заболевание, которое может быть смертельным. Так, ежегодно он убивает более 100 000 человек по всему миру.

Вирус кори, как отмечают в Центре общественного здоровья, распространяется при кашле или чихании, тесных личных контактах.

И может иметь серьезные последствия, особенно для детей до пяти лет.

Корь также угрожает здоровью беременных женщин — от развития осложнений до преждевременных родов или самопроизвольного аборта (выкидыша).

На сегодняшний день лекарств против этого заболевания не существует. Лучшая защита — прививка комплексной вакциной от кори, паротита и краснухи (КПК).

Почему медлить с вакцинацией от этой болезни не стоит и каким ложным данным относительно кори не следует верить, рассказала врач-педиатр Лидия Бабич.

Правда и мифы о кори

“Корь — легкая болезнь, поэтому лучше ею переболеть при первой же возможности”

Корь — это очень заразная и опасная инфекция.

Вирус кори поражает иммунную систему, вызывает временный (три — четыре недели) иммунодефицит, — пишет Лидия Бабич в своем Instagram.

К тому же это заболевание опасно инфекционными осложнениями:

воспаление среднего уха (отит);

воспаление дыхательных путей (бронхит);

пневмония;

диарея;

энцефалит.

“Перенесенная корь защищает от рака”

Это миф. Перенесенная корь не защищает от онкозаболеваний. Так что специально заражать себя и своего ребенка этим вирусным заболеванием нельзя.

“Вакцина от кори очень опасна, способна вызвать иммунодефицит, аутизм или бронхиальную астму”

Прививка от кори не угрожает умственному развитию ребенка. Нет никакого исследования, доказывающего связь вакцинации и расстройств аутистического спектра.

А вот сам вирус кори может вызвать энцефалит, что точно будет не в пользу его развития.

Вакцинация от кори безопасна, эффективна и обеспечивает длительный иммунитет против этого инфекционного заболевания.

Для наилучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины: первую прививку проводят после года, вторую (ревакцинацию) — в шесть лет.

Для лучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины. Согласно календарю профилактических прививок в Украине, первую вакцинацию проводят в двенадцать месяцев, вторую (ревакцинация) — в шесть лет.

Если по каким-то причинам ваш малыш не получил прививку от кори, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.

“Человека после прививки против кори нужно изолировать”

Вакцинированный от кори человек безопасен для окружения. Так что устраивать для него “карантин” не нужно.

“В период эпидемии гриппа прививаться от кори опасно”

Повышение уровня заболеваемости гриппом — не повод отказываться от прививки. У противоположного мнения на этот счет нет никакого научного обоснования.

“Так называемая эпидемия кори — это сговор фармкомпаний”

Нет, это не так. Подтверждением тому служат десятки тысяч больных в стране, в том числе со смертельным исходом, зафиксированных в 2021 году.

Госпитализация, антибиотики при осложнениях, жаропонижающие препараты, вызовы врача — все это точно дороже, чем прививки.

“При аллергии на куриные яйца делать прививки против кори нельзя”

Аллергия на яйца не противопоказана для КПК, поскольку при производстве вакцин используются не куриные яйца, а клетки куриного эмбриона.

“Прививка от кори защищает ненадолго, так что вообще нет смысла ее делать”

При наличии двух доз вакцины против кори у человека формируется пожизненный иммунитет. Следовательно, повторять КПК не нужно.

Некоторые родители боятся проводить профилактические прививки своим детям из-за мифов, гуляющих по интернету.

Хотя единственный эффективный способ оградить их от ряда опасных болезней — вакцинация.

Читай, почему не стоит медлить с профилактическими прививками детей.