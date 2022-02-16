“Лучше переболеть, чем вакцинироваться”: врач-педиатр развеяла опасные мифы о кори

Корь — опасное вирусное заболевание, которое может быть смертельным. Так, ежегодно он убивает более 100 000 человек по всему миру.
Вирус кори, как отмечают в Центре общественного здоровья, распространяется при кашле или чихании, тесных личных контактах.
И может иметь серьезные последствия, особенно для детей до пяти лет.
Корь также угрожает здоровью беременных женщин — от развития осложнений до преждевременных родов или самопроизвольного аборта (выкидыша).
На сегодняшний день лекарств против этого заболевания не существует. Лучшая защита — прививка комплексной вакциной от кори, паротита и краснухи (КПК).
Почему медлить с вакцинацией от этой болезни не стоит и каким ложным данным относительно кори не следует верить, рассказала врач-педиатр Лидия Бабич.
Корь — это очень заразная и опасная инфекция.
Вирус кори поражает иммунную систему, вызывает временный (три — четыре недели) иммунодефицит, — пишет Лидия Бабич в своем Instagram.
Вирус кори поражает иммунную систему, вызывает временный (три — четыре недели) иммунодефицит, — пишет Лидия Бабич в своем Instagram.
К тому же это заболевание опасно инфекционными осложнениями:
Это миф. Перенесенная корь не защищает от онкозаболеваний. Так что специально заражать себя и своего ребенка этим вирусным заболеванием нельзя.
Прививка от кори не угрожает умственному развитию ребенка. Нет никакого исследования, доказывающего связь вакцинации и расстройств аутистического спектра.
А вот сам вирус кори может вызвать энцефалит, что точно будет не в пользу его развития.
Вакцинация от кори безопасна, эффективна и обеспечивает длительный иммунитет против этого инфекционного заболевания.
Для наилучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины: первую прививку проводят после года, вторую (ревакцинацию) — в шесть лет.
Для лучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины. Согласно календарю профилактических прививок в Украине, первую вакцинацию проводят в двенадцать месяцев, вторую (ревакцинация) — в шесть лет.
Если по каким-то причинам ваш малыш не получил прививку от кори, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.
Вакцинированный от кори человек безопасен для окружения. Так что устраивать для него “карантин” не нужно.
Повышение уровня заболеваемости гриппом — не повод отказываться от прививки. У противоположного мнения на этот счет нет никакого научного обоснования.
Нет, это не так. Подтверждением тому служат десятки тысяч больных в стране, в том числе со смертельным исходом, зафиксированных в 2021 году.
Госпитализация, антибиотики при осложнениях, жаропонижающие препараты, вызовы врача — все это точно дороже, чем прививки.
Аллергия на яйца не противопоказана для КПК, поскольку при производстве вакцин используются не куриные яйца, а клетки куриного эмбриона.
При наличии двух доз вакцины против кори у человека формируется пожизненный иммунитет. Следовательно, повторять КПК не нужно.
Некоторые родители боятся проводить профилактические прививки своим детям из-за мифов, гуляющих по интернету.
Хотя единственный эффективный способ оградить их от ряда опасных болезней — вакцинация.
Читай, почему не стоит медлить с профилактическими прививками детей.