Прививки без страха: ученые доказали, что вакцины с алюминием не вредят детям

Продолжительное масштабное исследование, проведенное в Дании, опровергает распространенную обеспокоенность по безопасности детских вакцин.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Annals of Internal Medicine, вакцины, содержащие небольшие дозы алюминия, не связаны с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний, аллергий или расстройств нейронного развития, в частности аутизма.

Детали исследования

Ученые проанализировали данные более 1,2 миллионов детей, рожденных в Дании с 1997 по 2018 год.

Для участия в исследовании отобрали только тех детей, которые не имели врожденных или других хронических заболеваний до двухлетнего возраста.

Дети получали стандартные прививки с алюминием от дифтерии, столбняка, коклюша, полиовируса, гемофильной палочки и пневмококка.

Исследователи отслеживали состояние здоровья этих детей в течение нескольких лет, анализируя диагнозы 50 различных хронических состояний, включая астму, атопический дерматит и расстройства аутистического спектра.

Ключевые выводы

Отсутствие связи

Анализ не выявил статистически значимой связи между вакцинацией с алюминием и риском возникновения какого-либо из 50 исследуемых заболеваний. Риск не превышал 1%.

Астма и аутизм

Особое внимание уделили астме (28346 случаев) и атопическому дерматиту (22978 случаев), но и здесь связи не нашли. Также подтверждено, что алюминий в вакцинах не увеличивает риск расстройств аутистического спектра.

Долгосрочные наблюдения

Вторичный анализ, наблюдавший за детьми до восьми лет, полностью подтвердил исходные выводы.

Старший автор исследования, Андрес Петер Гвид, отметил, что “результаты достаточно четкие и позволяют с большой уверенностью исключить риски” для ключевых заболеваний.

Это исследование предоставляет родителям научно обоснованные доказательства, помогающие принять правильные решения по здоровью своих детей.

Авторы надеются, что их работа поможет развеять беспокойство, возникающее из-за противоречивой информации о безопасности вакцин.

