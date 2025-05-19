Защита от гепатита В: Украина получила 115 тысяч доз вакцины против болезни

Украина получила 115 300 доз вакцины против гепатита B в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Соглашение о партнерстве подписали в конце 2024 года. Согласно ему альянс финансирует поставки вакцин на поддержку национальной программы по иммунизации. В рамках партнерства их закупку и доставку осуществляет ЮНИСЕФ.

Что нужно знать о гепатите B и этой вакцине, где ее можно сделать и какие существуют противопоказания — собрали самое важное.

Гепатит B: симптомы и опасность заболевания

Гепатит B — опасное вирусное заболевание печени, которое может привести к хронической болезни, циррозу или даже раку.

— Прививка эффективно препятствует инфицированию и появлению хронических последствий более чем в 90%. Защита сохраняется не менее 20 лет, а в некоторых случаях — на протяжении всей жизни, — добавляют в Минздраве.

Среди симптомов вирусного гепатита В выделяют:

пожелтение кожи и глаз;

потемнение мочи;

чрезмерная усталость;

тошнота;

рвота;

боли в животе.

Гепатит B может передаться:

от инфицированной матери ребенку;

от инфицированного ребенка неинфицированному ребенку в течение первых 5 лет жизни;

половым путем во время незащищенного полового акта;

со слюной через поцелуй, зубную щетку (при активной форме заболевания);

менструальными, влагалищными выделениями и семенной жидкостью;

в результате повторного использования шприцев и игл в медицинских учреждениях или среди пользователей инъекционных наркотиков.

Также заражение может произойти во время медицинских процедур, нанесения татуировок или использования бритвенных лезвий или подобных предметов, зараженных инфицированной кровью.

Как и когда сделать прививку против гепатита В

Ребенка вакцинируют тремя дозами: первая прививка — в течение 24 часов после рождения; второе — в два месяца; третье — в шесть месяцев.

Если ребенка не вакцинировали вовремя, прививку делают по схеме 0-1-1, то есть вторая вакцина вводится через месяц после первой, третья — еще через месяц.

Чтобы привиться или узнать, когда нужно вакцинироваться, следует обратиться к своему семейному врачу или педиатру. Врач проверит данные о вакцинации и, при необходимости, даст направление на вакцинацию.

Если график вакцинации нарушен, крайне важно наверстать пропущенные прививки как можно скорее. Для этого тоже следует обратиться к семейному врачу.

Противопоказания для вакцины против гепатита В

Следует отложить вакцину в случае, если у пациента тяжелая аллергическая реакция после предварительной дозы вакцины или на любой компонент препарата.

Также вакцину не делают, если пациент болеет средним по тяжести или тяжелым заболеванием с лихорадкой или без нее. При наличии температуры выше 38 С тоже не следует выполнять процедуру.

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