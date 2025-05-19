Здоровье и красота

Защита от гепатита В: Украина получила 115 тысяч доз вакцины против болезни

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 мая 2025, 19:30
Защита от гепатита В: Украина получила 115 тысяч доз вакцины против болезни
Фото Unsplash
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