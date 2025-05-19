Защита от гепатита В: Украина получила 115 тысяч доз вакцины против болезни

Фото Unsplash Украина получила 115 300 доз вакцины против гепатита B в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Соглашение о партнерстве подписали в конце 2024 года. Согласно ему альянс финансирует поставки вакцин на поддержку национальной программы по иммунизации. В рамках партнерства их закупку и доставку осуществляет ЮНИСЕФ. Что нужно знать о гепатите B и этой вакцине, где ее можно сделать и какие существуют противопоказания — собрали самое важное. Гепатит B: симптомы и опасность заболевания Гепатит B — опасное вирусное заболевание печени, которое может привести к хронической болезни, циррозу или даже раку. — Прививка эффективно препятствует инфицированию и появлению хронических последствий более чем в 90%. Защита сохраняется не менее 20 лет, а в некоторых случаях — на протяжении всей жизни, — добавляют в Минздраве. Среди симптомов вирусного гепатита В выделяют: пожелтение кожи и глаз; потемнение мочи; чрезмерная усталость; тошнота; рвота; боли в животе. Гепатит B может передаться: от инфицированной матери ребенку; от инфицированного ребенка неинфицированному ребенку в течение первых 5 лет жизни; половым путем во время незащищенного полового акта; со слюной через поцелуй, зубную щетку (при активной форме заболевания); менструальными, влагалищными выделениями и семенной жидкостью; в результате повторного использования шприцев и игл в медицинских учреждениях или среди пользователей инъекционных наркотиков. Также заражение может произойти во время медицинских процедур, нанесения татуировок или использования бритвенных лезвий или подобных предметов, зараженных инфицированной кровью. Читать по теме На маникюре, в тату-салоне и в кабинете стоматолога: где можно подхватить гепатит B и как обезопасить себя Рассказываем о гепатите B: что это такое, симптомы и чем поможет экстренная вакцинация. Как и когда сделать прививку против гепатита В Ребенка вакцинируют тремя дозами: первая прививка — в течение 24 часов после рождения; второе — в два месяца; третье — в шесть месяцев. Если ребенка не вакцинировали вовремя, прививку делают по схеме 0-1-1, то есть вторая вакцина вводится через месяц после первой, третья — еще через месяц. Чтобы привиться или узнать, когда нужно вакцинироваться, следует обратиться к своему семейному врачу или педиатру. Врач проверит данные о вакцинации и, при необходимости, даст направление на вакцинацию. Если график вакцинации нарушен, крайне важно наверстать пропущенные прививки как можно скорее. Для этого тоже следует обратиться к семейному врачу. Unsplash Противопоказания для вакцины против гепатита В Следует отложить вакцину в случае, если у пациента тяжелая аллергическая реакция после предварительной дозы вакцины или на любой компонент препарата. Также вакцину не делают, если пациент болеет средним по тяжести или тяжелым заболеванием с лихорадкой или без нее. При наличии температуры выше 38 С тоже не следует выполнять процедуру. Мы также рассказывали о симптомах и лечении гепатита А. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вакцинация, Здоровье, Медицина, Минздрав Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter