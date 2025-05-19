Захист від гепатиту В: Україна отримала 115 тисяч доз вакцини проти хвороби

Україна отримала 115 300 доз вакцини проти гепатиту B в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Угоду про партнерство підписали наприкінці 2024 року. Згідно з нею альянс фінансує постачання вакцин на підтримку національної програми з імунізації. У межах партнерства їхню закупівлю та доставлення здійснює ЮНІСЕФ. Препарати розподіляє до областей Центр громадського здоров’я.

Вакцина є обов’язковою для дітей згідно з Національним календарем щеплень. Що треба знати про гепатит B та цю вакцину, де її можна зробити та які існують протипоказання — зібрали найважливіше.

Гепатит B: симптоми та небезпека хвороби

Гепатит B — небезпечне вірусне захворювання печінки, яке може призвести до хронічної хвороби, цирозу чи навіть раку. Лікування може тривати все життя, але хворобі можливо запобігти завдяки вакцинації.

— Щеплення ефективно перешкоджає інфікуванню та появі хронічних наслідків у понад 90%. Захист зберігається щонайменше 20 років, а у деяких випадках — протягом усього життя, — додають в МОЗ.

Серед симптомів вірусного гепатиту В виділяють:

пожовтіння шкіри й очей;

потемніння сечі;

надмірна втома;

нудота;

блювання;

біль у животі.

Гепатит B може передатися:

від інфікованої матері дитині;

від інфікованої дитини неінфікованій дитині протягом перших 5 років життя;

статевим шляхом під час незахищеного статевого акту;

зі слиною через поцілунок, зубну щітку (при активній формі захворювання);

менструальними, вагінальними виділеннями й сім’яною рідиною;

у результаті повторного використання шприців і голок в медичних установах чи серед користувачів ін’єкційних наркотиків.

Також зараження може статися під час медичних процедур, нанесення татуювань або використання лез для гоління або подібних предметів, заражених інфікованою кров’ю.

Як і коли зробити щеплення проти гепатиту В

Дитину вакцинують трьома дозами: перше щеплення — протягом 24 годин після народження; друге — у два місяці; третє — у шість місяців.

Якщо дитину не вакцинували вчасно, щеплення роблять за схемою 0-1-1, тобто друга вакцина вводиться через місяць після першої, третя — ще через місяць.

Щоб зробити щеплення або дізнатися, коли треба вакцинуватися, варто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Лікар перевірить дані про вакцинацію і, за необхідності, дасть направлення на вакцинацію.

Якщо графік вакцинації порушено, вкрай важливо надолужити пропущені щеплення якомога швидше. Для цього теж варто звернутися до сімейного лікаря.

Протипоказання для вакцини проти гепатиту В

Варто відкласти вакцину у разі, якщо у пацієнта є тяжка алергічна реакція після попередньої дози вакцини або на будь-який компонент препарату.

Також вакцину не роблять, якщо пацієнт хворіє на середнє за важкістю або тяжке захворювання з лихоманкою або без неї. За наявності температури вище 38°С теж не слід виконувати процедуру.

Ми також розповідали про симптоми та лікування гепатиту А.

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