Щеплення без страху: вчені довели, що вакцини з алюмінієм не шкодять дітям

Тривале масштабне дослідження, проведене в Данії, спростовує поширені занепокоєння щодо безпеки дитячих вакцин.

Згідно з результатами, опублікованими в журналі Annals of Internal Medicine, вакцини, що містять невеликі дози алюмінію, не пов’язані з підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань, алергій або розладів нейронного розвитку, зокрема аутизму.

Деталі дослідження

Науковці проаналізували дані понад 1,2 мільйона дітей, народжених у Данії з 1997 по 2018 рік.

До участі в дослідженні відібрали лише тих дітей, які не мали вроджених чи інших хронічних захворювань до дворічного віку.

Діти отримували стандартні щеплення з алюмінієм від дифтерії, правця, кашлюку, поліовірусу, гемофільної палички та пневмокока.

Дослідники відстежували стан здоров’я цих дітей протягом наступних кількох років, аналізуючи діагнози 50 різних хронічних станів, включаючи астму, атопічний дерматит та розлади аутистичного спектра.

Ключові висновки

Відсутність зв’язку

Аналіз не виявив статистично значущого зв’язку між вакцинацією з алюмінієм та ризиком виникнення будь-якого з 50 досліджуваних захворювань. Ризик не перевищував 1%.

Астма та аутизм

Особливу увагу приділили астмі (28 346 випадків) та атопічному дерматиту (22 978 випадків), але і тут зв’язку не знайшли. Також було підтверджено, що алюміній у вакцинах не збільшує ризик розладів аутистичного спектра.

Довгострокові спостереження

Вторинний аналіз, який спостерігав за дітьми до восьми років, повністю підтвердив початкові висновки.

Старший автор дослідження, Андрес Петер Гвід, зазначив, що “результати є досить чіткими й дозволяють з великою впевненістю виключити ризики” для ключових захворювань.

Це дослідження надає батькам науково обґрунтовані докази, що допомагають прийняти правильні рішення щодо здоров’я своїх дітей.

Автори сподіваються, що їхня робота допоможе розвіяти занепокоєння, які виникають через суперечливу інформацію про безпеку вакцин.

До України доставили понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B. Раніше ми розповідали, кому вона призначена та де можна зробити щеплення.