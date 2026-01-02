Понад 80% батьків в Україні підтримують вакцинацію — цифри продовжують зростати

В Україні зафіксовано суттєвий стрибок позитивного ставлення до імунізації. Напередодні важливих змін у національному Календарі профілактичних щеплень, які набули чинності у січні 2026 року, понад 80% батьків підтримують вакцинацію як дієвий спосіб захисту дітей.

Такі дані оприлюднив ЮНІСЕФ за результатами репрезентативного опитування 2001 батьків та опікунів, проведеного у співпраці з МОЗ України та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації — деталі читай у матеріалі.

Довіра до вакцинації підвищуються — деталі досліджень

Дослідження продемонструвало дивовижний прогрес у суспільних настроях за останні два роки: 82% опікунів позитивно оцінюють вакцинацію, що на 15% більше порівняно з показником 2023 року (67%). Також 85% опитаних переконані у надійності вакцин (проти 78% у 2023 році).

Більшість опитаних підтвердили, що їхні діти отримують усі необхідні щеплення згідно з графіком, що свідчить про перехід від формального виконання вимог до свідомого вибору на користь науково обґрунтованої медицини.

Ключовою зміною Календаря щеплень з 1 січня 2026 року став запуск державної програми вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12–13 років.

Дослідження виявило цікавий парадокс: 79% батьків чули про ВПЛ, однак значна частина опитаних не до кінця розуміє прямий зв’язок між вірусом та розвитком онкологічних захворювань. Саме можливість профілактики раку є найсильнішим стимулом для батьків погодитися на це щеплення.

Попри те, що соціальні мережі залишаються одним із найшвидших джерел інформації, українські батьки демонструють високий рівень критичного мислення. Дві третини опікунів вважають рекомендації медичних працівників вирішальними при прийнятті рішення про вакцинацію.

Соціальні медіа частіше слугують майданчиком для первинного ознайомлення з новинами, тоді як за фаховим підтвердженням безпеки препаратів батьки звертаються до педіатрів та сімейних лікарів.

