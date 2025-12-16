З 2026 року щеплення новонароджених від туберкульозу проводитимуть у перші 24 години

З 1 січня 2026 року в Україні змінюється підхід до вакцинації дітей проти туберкульозу. Щеплення БЦЖ почнуть робити вже у перші 24 години після народження дитини, а не на 3–5 добу, як це було раніше.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на роз’яснення лікарки-фтизіопульмонологині, експертки Національного порталу з імунізації Оксани Молодої.

Як пояснюють у МОЗ, зміни закріплені в оновленому Національному календарі профілактичних щеплень і відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Одна з ключових причин — практика ранньої виписки жінок після неускладнених пологів. Новий графік дозволяє встигнути зробити вакцинацію ще в пологовому, навіть якщо мама з немовлям перебувають там мінімальний час.

Щеплення БЦЖ в Україні: що зміниться з 2026 року

За словами Оксани Молодої, ситуація з туберкульозом в Україні залишається складною: рівень захворюваності приблизно у 50 разів вищий, ніж у більшості країн Європейського Союзу.

Вакцинацію від туберкульозу одразу після народження або в максимально короткий термін уже практикують у 79 країнах світу.

Також змінюється підхід до вакцинації дітей, які з певних причин не отримали БЦЖ у пологовому будинку. Відтепер щеплення можна проводити без попередньої проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя дитини — за умови, що вона не мала контакту з хворими на туберкульоз. Раніше цей термін обмежувався лише двома місяцями.

Експертка пояснює, що у немовлят до шести місяців туберкулінові проби часто дають хибнонегативні результати через особливості імунної системи та шкіри. До того ж у перше півріччя життя діти зазвичай мають нешироке коло контактів і низький ризик інфікування.

Коли тепер робитимуть БЦЖ новонародженим

Ще одна важлива новація — БЦЖ дозволили вводити одночасно з іншими дитячими вакцинами. Раніше між ними потрібно було витримувати місячний інтервал, що часто ускладнювало графік щеплень у перший рік життя.

У світі давно практикують одночасне введення вакцин. БЦЖ не викликає негайних загальних реакцій, її дія відтермінована, тому немає потреби штучно розділяти її з іншими щепленнями, — наголошує Оксана Молода.

ВООЗ також підтверджує безпечність такого підходу.

У МОЗ додають: діти, які не отримали вакцину БЦЖ у пологовому, можуть зробити щеплення коштом держави аж до 18 років — за умови негативних результатів Манту або квантиферонового тесту. Вакцина не має вікових обмежень.

Водночас у міністерстві наголошують, що БЦЖ не гарантує повного захисту від туберкульозу. Однак вона ефективно запобігає найнебезпечнішим формам захворювання — туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу, які становлять пряму загрозу життю дитини.

