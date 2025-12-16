С 2026 года прививки новорожденных от туберкулеза будут проводить в первые 24 часа

С 1 января 2026 года в Украине меняется подход к вакцинации детей против туберкулеза. Прививку БЦЖ начнут делать уже в первые 24 часа после рождения ребенка, а не на 3–5 сутки, как это было раньше.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на разъяснение врача-фтизиопульмонолога, эксперта Национального портала по иммунизации Оксаны Молодой.

Как объясняют в Минздраве, изменения закреплены в обновлённом Национальном календаре профилактических прививок и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Одна из ключевых причин — практика ранней выписки женщин после неосложненных родов. Новый график позволяет успеть сделать вакцинацию ещё в роддоме, даже если мама с новорожденным находятся там минимальное время.

Прививка БЦЖ в Украине: что изменится с 2026 года

По словам Оксаны Молодой, ситуация с туберкулезом в Украине остается сложной: уровень заболеваемости примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран Европейского Союза. Вакцинацию против туберкулеза сразу после рождения или в максимально короткие сроки уже практикуют в 79 странах мира.

Также меняется подход к вакцинации детей, которые по определённым причинам не получили БЦЖ в роддоме.

Теперь прививку можно проводить без предварительной пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни ребенка — при условии отсутствия контакта с больным туберкулезом. Ранее этот срок ограничивался двумя месяцами.

Эксперт объясняет, что у младенцев до шести месяцев туберкулиновые пробы часто дают ложноотрицательные результаты из-за особенностей иммунной системы и кожи. Кроме того, в первое полугодие жизни дети, как правило, имеют неширокий круг контактов и низкий риск инфицирования.

Когда теперь будут делать БЦЖ новорожденным

Ещё одно важное нововведение — БЦЖ разрешили вводить одновременно с другими детскими вакцинами. Ранее между ними необходимо было выдерживать месячный интервал, что часто усложняло график прививок в первый год жизни.

Во всем мире давно практикуется одновременное введение вакцин. БЦЖ не вызывает немедленных общих реакций, её действие является отсроченным, поэтому нет необходимости искусственно разделять её по времени с другими прививками, — подчёркивает Оксана Молода.

ВОЗ также подтверждает безопасность такого подхода.

В Минздраве добавляют: дети, которые не получили вакцину БЦЖ в роддоме, могут сделать прививку за счет государства вплоть до достижения 18 лет — при условии отрицательных результатов пробы Манту или квантиферонового теста. Вакцина не имеет возрастных ограничений.

В то же время в министерстве подчеркивают, что БЦЖ не гарантирует полной защиты от туберкулеза. Однако она эффективно предотвращает самые опасные формы заболевания — туберкулёзный менингит и милиарный туберкулез, которые представляют прямую угрозу жизни ребёнка.

