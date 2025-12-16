Стиль жизни Здоровье и красота

С 2026 года прививки новорожденных от туберкулеза будут проводить в первые 24 часа

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 декабря 2025, 13:00 3 мин.
В Украине обновили график прививки младенцев
Фото Pexels

