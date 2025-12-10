20 доз вакцины за раз: в Киевской области медсестра ввела неправильную прививку младенцу

В Боярской больнице интенсивного лечения произошла серьезная медицинская ошибка: медсестра ввела двухмесячному ребенку две вакцины вместо одной, причем вакцину БЦЖ (против туберкулеза) — в 20-кратной дозе.

Семья вынуждена постоянно мониторить здоровье малыша, принимать сильные антибиотики и проходить рентген, а привлечь виновных к ответственности в Украине оказывается крайне сложно. Детали этого ужасного инцидента читай в материале.

Врачебная ошибка чуть не стоила жизни младенцу: ситуация в Киевской области

Инцидент произошел в роддоме, где мать Людмила Скалозуб подписала согласие только на прививку от гепатита. Однако медсестра Леся Заец по ошибке ввела еще и БЦЖ, назначенную на 20 доз.

БЦЖ на 20 доз рассчитана, а она эти 20 доз сразу уколола

, — рассказывает Людмила. Вечером того же дня в палату пришла делегация врачей, которые признали ошибку и сообщили о возможных рисках: смешивание вакцин могло привести к непредсказуемым реакциям, а передозировка БЦЖ — туберкулез.

Ребенка с матерью госпитализировали в областную детскую больницу. С тех пор малыш принимает противотуберкулезные антибиотики, вызывающие проблемы со сном и животом.

По югу и северу мы не спим, она кричит.

Вся семья ежемесячно проходит рентген для мониторинга туберкулеза.

Людмила подала жалобы в больницу, требуя наказания. Медсестру уволили по собственному желанию, а главврача отстранили от должности.

Адвокат Алла Панченко указывает на нарушение статей 58 Основ законодательства Украины о здравоохранении и 12 Закона о защите от инфекционных болезней, которые гарантируют качественную помощь матери и ребенку.

Больница признала ошибку в служебном расследовании. Медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности, но комментарии на камеру не предоставили. Сама Леся Заяц на запросы не отвечает.

Это не единичный случай: та же медсестра по ошибке ввела вакцины другому младенцу в тот же период, который тоже под наблюдением. Юридический советник Алексей Головин объясняет, почему в Украине редко наказывают медиков:

Система построена так, что либо освобождается от ответственности, либо нет возможности доказать, что работник — врач или медсестра — допустил ошибку. А вообще, в украинском законодательстве нет определения, что такое медицинское или врачебное заблуждение.

Министерство здравоохранения и профильный комитет парламента на запросы о подобных ситуациях пока не ответили.

Раньше мы писали, что в Днепре мужчина совершил более тысячи вызовов скорой — читай в материале, какую цель он преследовал.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!