Остановилось сердце в день рождения: как 12-летняя Варвара борется за жизнь

Она должна была праздновать свои 12 лет в кругу друзей — с тортом, шариками и мечтами о будущем. В этот день ее сердце остановилось во второй раз. 12-летняя Варвара из Николаева уже год борется за жизнь после обычного падения с велосипеда.

Вместо прогулок с друзьями и путешествий, которые она так любит, — больницы, реанимации и бесконечная борьба за каждый вдох. Но, несмотря на прогнозы врачей, девочка не сдается. Рядом с ней мама, которая полностью посвятила себя дочери. Семья собирает деньги для продолжения реабилитации Варвары.

Упала с велосипеда и борется за жизнь: история Варвары

Варвара вообще по жизни живчик! У нее было всего одно-два платья, а все остальное — брюки и шорты! Велосипеды, гироскутеры и все остальное… В самом деле живчик! — говорит мать девочки Виктория Суровцева.

Девочка любила лазить по крышам и заброшенным постройкам. Мама шутит, что Варвара, наверное, должна была родиться мальчиком. И сейчас, в своей больничной койке, девочка продолжает бороться.

Жизнь девочки, которая всегда была в движении, изменилась в мгновение ока. Прошлым летом Варвара упала с велосипеда и ударилась головой. Сначала казалось, что ничего серьезного, но уже через несколько недель начались странные приступы. Удар повлек за собой необратимые изменения в организме. Врачи долго не могли поставить диагноз.

Лишь позже удалось диагностировать миастению и паралич, как следствие. В Киеве диагноз подтвердили, назначили лечение и отправили домой в Николаевскую область. Там у девочки начались регулярные миастенические кризисы.

Состояние реанимации. Перестает дышать и двигаться полностью. И паралич всего: и мозга, и рук, ног, дыхания. Панические атаки.

Варвару перевезли на лечение в Охматдет. Там врачи сначала давали крошечные шансы на жизнь. Врачи помогали девочке всю ночь и смогли спасти ее от смерти. Несмотря на улучшение состояния, болезнь все равно прогрессировала. У девочки впервые случилась остановка сердца.

Так девочка попала на реабилитацию в Модричи. Здесь она впервые смогла,

хоть и не надолго, но самостоятельно дышать. Из-за нагрузки сердце девочки остановилось во второй раз, в ее день рождения. Врачи снова вытащили ее из того света.

Мама уже научилась общаться с дочерью, и она понимает ее. За полтора месяца в Модричах Варвара научилась сидеть, держать голову. С ней каждый день занимаются физические терапевты, логопеды, эрготерапевты и массажисты.

Папа девочки сейчас воюет, но, несмотря на расстояние, всегда поддерживает свою семью. Именно он нашел благотворителей из фонда Надія на життя, согласившихся взять под опеку Варвару. Сейчас проводят сбор на реабилитацию девочки, ведь семья исчерпала все свои сбережения.

У девочки есть старший брат Даниил и большая мечта — однажды пойти со всей семьей в горы. Но для этого нужно продолжать реабилитацию. На ближайшие три месяца требуется миллион гривен.

