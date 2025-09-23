Зупинилося серце в день народження: як 12-річна Варвара бореться за життя

Вона мала б святкувати свої 12 років у колі друзів — з тортом, кульками й мріями про майбутнє. Натомість цього дня її серце зупинилося вдруге. 12-річна Варвара з Миколаєва вже рік бореться за життя після звичайного падіння з велосипеда.

Замість прогулянок із друзями та подорожей, які вона так любить, — лікарні, реанімації та нескінченна боротьба за кожен подих. Та попри прогнози лікарів, дівчинка не здається. Поруч із нею мама, яка повністю присвятила себе доньці. Родина збирає кошти на продовження реабілітації Варвари.

Упала з велосипеда і бореться за життя: історія Варвари

Долучитися до збору коштів на реабілітацію дитини можна за QR-кодом у сюжеті.

Варвара узагалі по життю живчик! У неї були всього одна-дві сукні, а все інше — штани й шорти! Велосипеди, гіроскутери та все інше… Справді живчик! — каже мати дівчинки Вікторія Суровцева.

Дівчинка полюбляла лазити по дахах і закинутих будівлях. Мама жартує, що Варвара, певно, мала народитися хлопчиком. І зараз, у своєму лікарняному ліжку, дівчинка продовжує боротися.

Життя дівчинки, яка завжди була в русі, змінилося в одну мить. Минулого літа Варвара впала з велосипеда і вдарилася головою. Спершу здавалося, що нічого серйозного, але вже за кілька тижнів почалися дивні напади. Удар спричинив незворотні зміни в організмі. Лікарі довго не могли поставити діагноз.

Лише згодом вдалося діагностувати міастенію і параліч, як наслідок. У Києві діагноз підтвердили, призначили лікування, і відправили додому, в Миколаївську область. Там у дівчинки почались регулярні міостечні кризи.

Стан реанімації. Припиняє дихати й рухатися повністю. І параліч усього: і мозку, і рук, ніг, дихання. Панічні атаки.

Варвару перевезли на лікування до Охматдиту. Там лікарі спершу давали крихітні шанси на життя. Лікарі допомагали дівчинці усю ніч, і змогли врятувати її від смерті. Попри покращення стану хвороба все одно прогресувала. У дівчинки вперше сталась зупинка серця.

Так дівчинка потрапила на реабілітацію у Модричі. Тут вона вперше змогла,

хоч і не надовго, але самостійно, дихати. Утім, через навантаження, серце дівчинки зупинилося вдруге, в її день народження. Лікарі знову витягли її з того світу.

Мама вже навчилася комунікувати із донькою, і вона її розуміє. За півтора місяці у Модричах Варвара навчилася сидіти, тримати голову. З нею щодня займаються фізичні терапевти, логопеди, ерготерапевти та масажисти.

Батько дівчинки нині воює, але попри відстань завжди підтримує свою родину. Саме він знайшов благодійників з фонду Надія на життя, які погодилися взяти під опіку Варвару. Зараз проводять збір на реабілітацію дівчинки, адже сім’я вже вичерпала усі свої заощадження.

У дівчинки є старший брат Данило і велика мрія — одного дня піти з усією родиною в гори. Та для цього потрібно продовжувати реабілітацію. На найближчі три місяці потрібен мільйон гривень.

