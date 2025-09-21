Дроном по вагітній жінці! У Дніпрі врятували два життя

У Дніпрі рятують вагітну дівчину, яка на Херсонщині потрапила з чоловіком під ворожий обстріл — минулого тижня у їхній автомобіль поцілив російський FPV-дрон. 22-річна Аліна і її чоловік дістали поранення. У дівчини двосантиметровий уламок пройшов крізь шию.

Росіяни атакували вагітну дівчину FPV-дроном

Весь час вона була при свідомості, найбільше переживала за дитину — Аліна на 32-му тижні вагітності. Її екстрено евакуювали до Дніпра і вже там розпочалася боротьба одразу за два життя. Аліна з чоловіком саме їхали на планове УЗД і потрапили під обстріл росіян.

Машина миттю спалахнула. Подружжя посікло уламками.

У шию, і мені, і чоловіку. Я відразу відчула, що гаряче потекло. Чоловік відразу дав сумку, щільну, щоб я приклала. У той момент я думала, що вже все.

Дівчина постраждала найбільше. Шию Аліни майже наскрізь прошив уламок. До операції медики готувалися два дні.

Це страшне, коли залітає таке в горло. Цей уламок залетів зліва з потиличної частини, дійшов до середини горла і зупинився дуже глибоко, — каже лікар Сергій.

Через велику крововтрату час грав проти пацієнтки та її ще ненародженої дитини. Та дивом, кажуть медики, цей доволі великий уламок не зачепив хребет і великі судини. Хірурги передусім намагалися не допустити набряку, аби Аліна могла дихати. Ризик був і для дитини.

По-перше, це бойова травма, була крововтрата, страх у матусі. Але зараз криза минула. Хлопчик розвивається добре — сердечко, легені, головний мозок — все функціонує, каже лікарка Ірина.

Майбутня матуся каже, що спершу не відчувала рухів дитини, але потім малюк знову почав активно рухатися. Для подружжя це довгоочікуваний малюк. Прогнози для Аліни і дитини, кажуть лікарі, оптимістичні. Вже у жовтні на світ має з’явитися здоровий хлопчик.

Назвати його планують Олександром.

