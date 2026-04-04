Освіта під дулом автомата: як абітурієнтки з ТОТ обрали Україну

Для тисяч підлітків, які опинилися в російській окупації, освіта — це не лише про знання, а й про квиток у вільне майбутнє. Попри інформаційну блокаду, залякування та пропаганду, українська молодь обирає українські дипломи.

Жити під прапором ворога, але обирати своє

Світлана з Херсонщини вже вісім місяців мешкає та навчається у Києві. Проте спогади про життя в окупації досі викликають біль. Коли її селище захопили у 2022-му, дівчина була у 8-му класі. Майже рік вона відмовлялася ходити до школи, поки до них не прийшли з обшуками.

Я вийшла на веранду, дивлюся — дідуня кинули на підлогу. Руки назад затягнули стяжкою. Почали бити берцями по ребрах. Нас вишикували в лінієчку під парканом, — пригадує Світлана.

Приводом для допиту став звичайний лайк під українським прапором у соцмережах. Окупанти заявили дівчині:

Типу влада Росії, я живу під російським прапором, а лайкаю українське. Вони сказали, якщо наступного разу вони приїдуть і щось знайдуть, то вони заберуть мене.

Щоб маму не позбавили батьківських прав, Світлана була змушена повернутися до школи, де замість історії викладали пропаганду, а щопонеділка змушували співати російський гімн.

На уроки часто заходили озброєні військові:

Я злякалася, у мене прискорилося дихання, я почала плакати і вийшла. Потім вони збирали-розбирали автомат. Я не збирала.

Таємна освіта: як це вчитися під окупацією

Сьогодні на окупованих територіях перебуває понад пів мільйона учнів. Майже 35 тис. із них навчаються в українських школах підпільно — онлайн. Це щоденний ризик не лише для дітей, а й для їхніх батьків.

Яна (ім’я змінено), яка зараз навчається у Луцьку, два роки приховувала своє навчання в українському ліцеї.

Контактували через окремі пошти. Коли до нас приходили додому військові, ми ховали той ноутбук, де українські файли. Якби знайшли, були б дуже великі наслідки, — розповідає Яна.

Виїзд з окупації для випускників — це окреме випробування. Вчителі-колаборанти часто залякували підлітків. Проте це не зупиняє тих, хто прагне справжньої свободи.

Спрощена процедура вступу: що треба знати абітурієнтам з ТОТ

Українська держава розробила спеціальні механізми, щоб максимально полегшити шлях до вищої освіти для дітей із тимчасово окупованих територій.

Головною ланкою в цьому процесі є освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна, які щороку працюють при більшості провідних вишів із 1 червня до 30 вересня, надаючи абітурієнтам повний консультаційний та організаційний супровід.

Важливою особливістю є те, що випускникам із ТОТ не обов’язково складати Національний мультипредметний тест — для вступу достатньо лише внутрішніх іспитів безпосередньо в обраному закладі.

Навіть відсутність українського атестата про повну загальну середню освіту не стає на заваді: у такому разі абітурієнта направляють до закріпленої за університетом школи, де він може скласти два іспити — з української мови та історії України — у зручному форматі, очно чи онлайн.

Окрім спрощеного вступу, держава забезпечує вступникам надійні соціальні гарантії, що включають гарантоване навчання на бюджетній основі, обов’язкове місце в гуртожитку та виплату академічної або соціальної стипендії.

Водночас ключовим пріоритетом залишається безпека молоді: задля захисту самих студентів та їхніх рідних, які досі перебувають в окупації, усі особисті дані в наказах про зарахування обов’язково шифруються.

Керівник освітніх центрів Маріупольського університету В’ячеслав Кудлай наголошує:

Ми реєструємо їхні дані, дивимося, перевіряємо, які документи про освіту вже є. Для того, щоб забезпечити конфіденційність, у наказах про зарахування, які публікуються, дані зашифровані.

Хто допомагає повернути дітей

Шлях із окупації часто пролягає через треті країни — Росію, Білорусь, країни ЄС. Яна з мамою добиралася до підконтрольної території два тижні. Найважчим був психологічний тиск на кордоні з РФ.

Допомогу на кожному етапі — від евакуації до адаптації — надають громадські організації, зокрема Save Ukraine, а також ініціатива президента України Bring Kids Back.

Достатньо один раз звернутися до нас або до організації, яка допомагає з виїздом, і сказати: Я хочу виїхати. Кожен кейс супроводжується індивідуально. Це безоплатно, — зазначає керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back Олександра Дворецька.

Після приїзду дітям допомагають відновити паспорти, отримати медичну допомогу та підготуватися до навчання.

Мрія про повернення

Попри успішне навчання та безпеку, мрії підлітків залишаються на рідній землі.

Щоб звільнили. Або я поїду додому, або забрати звідти всіх родичів, — ділиться найпотаємнішим Світлана.

Для тих, хто зараз перебуває в окупації та мріє про українську освіту, важливо знати: ви не самі, допомога поруч, а двері українських університетів для вас завжди відчинені.

Попри все, є діти, які не піддаються зомбуванню росіян. На ТОТ школярі організували підпільний читацький клуб українських книг: що про нього відомо, читай у матеріалі.

