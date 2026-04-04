Образование под дулом автомата: как абитуриентки из ВОТ выбрали Украину

Для тысяч подростков, оказавшихся в российской оккупации, образование — это не только знания, но и билет в свободное будущее. Несмотря на информационную блокаду, запугивание и пропаганду, украинская молодежь выбирает украинские дипломы.

Жить под флагом врага, но выбирать свое

Светлана из Херсонской области уже восемь месяцев живет и учится в Киеве. Однако воспоминания о жизни в оккупации до сих пор вызывают боль. Когда ее поселок захватили в 2022-м, девушка была в 8-м классе. Почти год она отказывалась ходить в школу, пока к ним не пришли с обысками.

Я вышла на веранду, смотрю — дедушку бросили на пол. Руки назад затянули стяжкой. Начали бить берцами по ребрам. Нас выстроили в линеечку под забором, — вспоминает Светлана.

Поводом для допроса стал обычный лайк под украинским флагом в соцсетях. Оккупанты заявили девушке:

Типа власть России, я живу под российским флагом, а лайкаю украинское. Они сказали, если в следующий раз они приедут и что-то найдут, то они заберут меня.

Чтобы маму не лишили родительских прав, Светлана была вынуждена вернуться в школу, где вместо истории преподавали пропаганду, а каждый понедельник заставляли петь российский гимн.

На уроки часто заходили вооруженные военные:

Я испугалась, у меня участилось дыхание, я начала плакать и вышла. Потом они собирали-разбирали автомат. Я не собирала.

Тайное образование: как это учиться под оккупацией

Сегодня на оккупированных территориях находится более полумиллиона учеников. Почти 35 тыс. из них учатся в украинских школах подпольно — онлайн. Это ежедневный риск не только для детей, но и для их родителей.

Яна (имя изменено), которая сейчас учится в Луцке, два года скрывала свое обучение в украинском лицее.

Контактировали через отдельные почты. Когда к нам приходили домой военные, мы прятали тот ноутбук, где украинские файлы. Если бы нашли, были бы очень большие последствия, — рассказывает Яна.

Выезд из оккупации для выпускников — это отдельное испытание. Учителя-коллаборанты часто запугивают подростков. Однако это не останавливает тех, кто стремится к настоящей свободе.

Упрощенная процедура вступления: что нужно знать абитуриентам из ВОТ

Украинское государство разработало специальные механизмы, чтобы максимально облегчить путь к высшему образованию для детей с временно оккупированных территорий.

Главным звеном в этом процессе являются образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина, которые ежегодно работают при большинстве ведущих вузов с 1 июня по 30 сентября, предоставляя абитуриентам полное консультационное и организационное сопровождение.

Важной особенностью является то, что выпускникам из ВОТ не обязательно сдавать Национальный мультипредметный тест — для поступления достаточно только внутренних экзаменов непосредственно в выбранном заведении.

Даже отсутствие украинского аттестата о полном общем среднем образовании не становится преградой: в таком случае абитуриента направляют в закрепленную за университетом школу, где он может сдать два экзамена — по украинскому языку и истории Украины — в удобном формате, очно или онлайн.

Помимо упрощенного поступления, государство обеспечивает поступающим надежные социальные гарантии, включающие гарантированное обучение на бюджетной основе, обязательное место в общежитии и выплату академической или социальной стипендии.

В то же время ключевым приоритетом остается безопасность молодежи: ради защиты самих студентов и их родных, которые до сих пор находятся в оккупации, все личные данные в приказах о зачислении обязательно шифруются.

Руководитель образовательных центров Мариупольского университета Вячеслав Кудлай подчеркивает:

Мы регистрируем их данные, смотрим, проверяем, какие документы об образовании уже есть. Чтобы обеспечить конфиденциальность, в приказах о зачислении, которые публикуются, данные зашифрованы.

Кто помогает вернуть детей

Путь из оккупации часто пролегает через третьи страны — Россию, Беларусь, страны ЕС. Яна с мамой добиралась до подконтрольной территории две недели. Самым тяжелым было психологическое давление на границе с РФ.

Помощь на каждом этапе — от эвакуации до адаптации — оказывают общественные организации, в частности Save Ukraine, а также инициатива президента Украины Bring Kids Back.

Достаточно один раз обратиться к нам или в организацию, которая помогает с выездом, и сказать: Я хочу выехать. Каждый кейс сопровождается индивидуально. Это бесплатно, — отмечает руководитель по политике инициативы президента Украины Bring Kids Back Александра Дворецкая.

После приезда детям помогают восстановить паспорта, получить медицинскую помощь и подготовиться к обучению.

Мечта о возвращении

Несмотря на успешную учебу и безопасность, мечты подростков остаются на родной земле.

Чтобы освободили. Или я поеду домой, или заберу оттуда всех родственников, — делится самым сокровенным Светлана.

Для тех, кто сейчас находится в оккупации и мечтает об украинском образовании, важно знать: ты не одн, помощь рядом, а двери украинских университетов для тебя всегда открыты.

