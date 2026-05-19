Вступление Украины в ЕС: все разделы переговоров могут запустить летом

Процесс присоединения Украины к европейской семье переходит в практическую плоскость с конкретными дедлайнами. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которую цитирует Укрінформ во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе озвучила оптимистичные прогнозы относительно старта ключевых этапов интеграции. По ее словам, техническая подготовка завершена, и теперь решение за политической волей государств-членов.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: график и ключевые приоритеты

Основной новостью стало возможное открытие первого переговорного блока уже в ближайшие недели. Марта Кос отметила, что Еврокомиссия настроена максимально способствовать ускорению процедур.

— Сегодня я буду призывать все страны-члены как можно скорее официально открыть все кластеры. Первый кластер (“Основы”) может быть открыт еще во время председательства Кипра в Совете ЕС, то есть до конца июня, в то время как остальные кластеры мы, надеемся, сможем открыть в июле, — подчеркнула еврокомиссар.

Она также добала, что Брюссель рассматривает варианты постепенной интеграции, которая позволит Украине приобщаться к определенным европейским политикам еще до получения полного членства. В частности, речь идет не только об общем рынке, но и о сфере безопасности.

Сейчас все готово для официального открытия, — подытожила Кос.

Интересно, что лидеры ЕС 18-19 июня планируют обсудить вступление Украины в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: 9 этапов интеграционного пути

Согласно официальным регламентам ЕС, путь страны-заявителя состоит из четкой последовательности шагов, где скорость перехода зависит от качества реформ. Украина уже прошла первые этапы, включая подачу заявки, получение положительного заключения Комиссии и статуса кандидата.

Сейчас страна находится на этапе переговоров, разделенных на кластеры и разделы. Это самый длительный процесс, во время которого государство адаптирует свое законодательство к стандартам ЕС.

После успешного завершения переговоров Еврокомиссия должна объявить заключение о готовности, а государства-члены — единогласно принять решение о завершении процесса. Финальная точка ставится подписанием и ратификацией Договора о присоединении всеми парламентами стран Евросоюза.

Тематические кластеры: условия и структура переговоров

Переговорный процесс охватывает 35 разделов, которые для удобства сгруппированы в шесть тематических кластеров. Это позволяет вести работу параллельно по нескольким стратегическим направлениям:

Основы — важнейший блок, включающий судебную власть, безопасность, государственные закупки и статистику;

Внутренний рынок — свободное движение товаров, капитала и услуг;

Конкурентоспособность и инклюзивный рост — цифровая трансформация, наука и социальная политика;

Зеленая повестка дня и устойчивое сообщение — экология, энергетика и транспорт;

Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.

Главным условием успеха является прогресс в первом кластере “Основы”, поскольку он является фундаментом для всех остальных договоренностей.

