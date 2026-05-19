Вступ України до ЄС: всі розділи перемовин можуть запустити влітку

Процес приєднання України до європейської родини переходить у практичну площину з конкретними дедлайнами. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яку цитує Укрінформ під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі озвучила оптимістичні прогнози щодо старту ключових етапів інтеграції. За її словами, технічна підготовка завершена, і тепер рішення за політичною волею держав-членів.

Перемовини про вступ України до ЄС: графік та ключові пріоритети

Основною новиною стало можливе відкриття першого переговорного блоку вже найближчими тижнями. Марта Кос зазначила, що Єврокомісія налаштована максимально сприяти прискоренню процедур.

— Сьогодні я закликатиму всіх країн-членів якнайшвидше офіційно відкрити всі кластери. Перший кластер (“Основи”) може бути відкритий ще під час головування Кіпру в Раді ЄС, тобто до кінця червня, в той час, як решту кластерів ми, сподіваємося, зможемо відкрити у липні, — наголосила єврокомісарка.

Вона також додала, що Брюссель розглядає варіанти поступової інтеграції, яка дозволить Україні долучатися до певних європейських політик ще до отримання повного членства. Зокрема, йдеться не лише про спільний ринок, а й про безпекову сферу.

Зараз усе готове для офіційного відкриття, — підсумувала Кос.

Цікаво, що лідери ЄС 18-19 червня планують обговорити вступ України до ЄС.

Вступ України до ЄС: 9 етапів інтеграційного шляху

Згідно з офіційними регламентами ЄС, шлях країни-заявника складається з чіткої послідовності кроків, де швидкість переходу залежить від якості реформ. Україна вже пройшла перші етапи, включаючи подання заявки, отримання позитивного висновку Комісії та статусу кандидата.

Наразі країна перебуває на етапі переговорів, розділених на кластери та розділи. Це найбільш тривалий процес, під час якого держава адаптує своє законодавство до стандартів ЄС. Після успішного завершення переговорів Єврокомісія має оголосити висновок про готовність, а держави-члени — одностайно ухвалити рішення про завершення процесу. Фінальна крапка ставиться підписанням та ратифікацією Договору про приєднання всіма парламентами країн Євросоюзу.

Тематичні кластери: умови та структура перемовин

Переговорний процес охоплює 35 розділів, які для зручності згруповані у шість тематичних кластерів. Це дозволяє вести роботу паралельно за кількома стратегічними напрямками:

О снови — найважливіший блок, що включає судову владу, безпеку, державні закупівлі та статистику

Внутрішній ринок — вільний рух товарів, капіталу та послуг;

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання — цифрова трансформація, наука та соціальна політика;

Зелений порядок денний та стале з’єднання — екологія, енергетика та транспорт;

Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості .

Головною умовою успіху є прогрес у першому кластері “Основи”, оскільки він є фундаментом для всіх інших домовленостей.

