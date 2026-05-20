Симбочка в Супермаме 11: был ли скандал и чем известна эпатажная блогерша-миллионница

Известная украинская блогерша Симбочка стала звездой нового выпуска Супермама-11. Девушка показала своё материнство без прикрас.

И одновременно оказалась в эпицентре скандальной истории: подруга NIKTARIN обвинила Симбочку в том, что она разрушила семью.

Что в этой истории правда, а что нет, и факты из биографии блогерши-миллионницы — в материале.

Симбочка в проекте Супермама-11

В программе Супермама блогер рассказала, что планирует воспитывать дочь Софийку (2 года) в духе простых ценностей: без звёздных подарков и с уважением к обычным профессиям. Дворник — такой же человек, как и все, — подчеркнула она.

Девушка призналась, что из-за работы часто пользуется помощью няни и домработницы, но при этом старается сама заниматься воспитанием ребёнка.

Симбочка также ответила на слухи о жёстком обращении с дочерью и заверила, что никогда не проявляла агрессии к ребёнку.

Коснулась блогерша в Супермаме и личной жизни — развода со певцом Ильёй Парфенюком, сложных отношений и потери ребёнка, когда ей было 18 лет.

Девушка заверила, что несмотря на развод хочет, чтобы дочь общалась с отцом.

Был ли на самом деле скандал с NIKTARIN

По словам Симбочки, хейт и скандалы — часть жизни публичного человека. Вот и в новом выпуске Супермамы вокруг неё разгорелся скандал.

В анонсе шоу участница 11 сезона Ника, известная в сети как NIKTARIN, заявила, что именно Симбочка якобы разрушила её семью.

Они якобы вместе снимали контент, и блогерша стала причиной распада отношений: Симбочка была тем человеком, который разрушил нашу семью.

Блогерша эмоционально отреагировала на такие обвинения, назвав их неожиданными и болезненными.

Она утверждает, что наоборот — не разрушала семью, а даже дважды пыталась помочь паре сохранить отношения.

Девушка уверяет, что все участники этой истории уже поговорили между собой и разобрались в ситуации, и теперь никаких претензий друг к другу нет.

Также известно, что Симбочка сейчас живёт в Варшаве. Она переехала туда к своему новому избраннику, личность которого пока держит в тайне.

Кто такая Симбочка — биография блогера

Симбочка — псевдоним украинской тиктокерши и инфлюенсерки, которая стала популярной благодаря коротким видео в TikTok и Instagram. Её настоящее имя — Карина Кучменко.

Она родилась в 2003 году в Украине, в городе Сумы, а популярность начала набирать ещё в подростковом возрасте — благодаря TikTok, где делилась юмористическими видео и эмоциональными историями из жизни.

Со временем девушку начали упоминать в шоу-бизнес-новостях, в том числе из-за сотрудничества с группой Kalush Orchestra.

А также из-за бурной жизни, которую она выносит на публику, включая личные драмы, юридические проблемы и попытки восстановить карьеру после финансовых трудностей.

Читайте также, кто из известных мужчин присутствовал при рождении ребёнка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!